Нарколог объяснила, чем опасно употребление алкоголя раз в неделю
Иногда привычка, которая кажется безобидной, может привести к серьезным проблемам
27 мая 2026, 13:52, ИА Амител
Регулярное употребление алкоголя в выходные может быть признаком начинающейся алкогольной зависимости, рассказала в беседе с РИА Новости тульский психиатр-нарколог Юлия Перминова.
«Алкоголизм — это хроническое и прогрессирующее заболевание, характеризующееся сильной тягой к спиртному, а также психической и физической зависимостью. Заболевание развивается в три стадии, каждая из которых имеет свои особенности», — добавила она.
Для диагностики алкогольной зависимости врачи обращают внимание на клинические симптомы и изменения в организме, которые не зависят от объема выпитого или частоты употребления алкоголя.
Перминова подчеркнула, что у разных людей отношение к алкоголю может значительно различаться: у одних зависимость может сформироваться быстро, у других — постепенно, в течение длительного времени. Поэтому невозможно установить, сколько и как часто можно пить, чтобы избежать развития зависимости.
Всемирная организация здравоохранения утверждает, что безопасной дозы алкоголя не существует. Перминова также обратила внимание на так называемый "алкоголизм выходного дня", когда человек регулярно употребляет алкоголь, с нетерпением ожидая субботних и воскресных дней, что может указывать на развитие зависимости.
13:58:45 27-05-2026
Раз один раз в неделю опасно - будем употреблять ежедневно ))))
14:11:06 27-05-2026
каждый день , пусть наркологи завидуют
15:42:54 27-05-2026
Гость (14:11:06 27-05-2026) каждый день , пусть наркологи завидуют... Да они похлеще простых смертных бухают!!!!
14:11:44 27-05-2026
Пить надо регулярно. В одно и то же время. Граммов 150. Больше - ни ни!
14:13:17 27-05-2026
"..с нетерпением ожидая субботних и воскресных дней" вот сразу видно что человек не в теме а еще советы дает, не субботних и воскресных, а пятницы вечера и субботы, а воскресенье табу отсыхаем завтра на работу!
15:13:22 27-05-2026
Гость (14:13:17 27-05-2026) "..с нетерпением ожидая субботних и воскресных дней" вот сра... каждую пятницу я в гавно
14:18:45 27-05-2026
Ну-у-у... Комментаторы...?
Алкашня, кто во что горазд!?
В оправдание своей слабости!?...
14:25:30 27-05-2026
докторше надо почитать устав Российского флота. что положено давать в обед матросам атомоходов
100грамм красного вина положено. Догадайтесь для чего. Но точно не для веселья. Это настоящие врачи составляли. Учите мат часть
14:39:47 27-05-2026
«Когда я был моложе, у меня было правило не пить до обеда. Сейчас у меня правило не пить до завтрака». Черчилль. Дожил до 90 в полном уме. Руководил уже в очень серьезном возрасте громадным хозяйством. Это, конечно не призыв. Каждому свое. Кому и раз в год не надо рюмку красного вина, а Оззи Озборн, Мик Джаггер влили себя столько, что на них могли спиртзаводы продержаться.
15:21:49 27-05-2026
Гость (14:39:47 27-05-2026) «Когда я был моложе, у меня было правило не пить до обеда. С... Вот когда у тебя будет надзор и мед обслуживание и питание как у черчеля...!?
Вот тогда и можно говорить о твоём алкашном долголетии...!
21:43:01 27-05-2026
Гость (14:39:47 27-05-2026) «Когда я был моложе, у меня было правило не пить до обеда. С... "Своим долголетием я обязан спорту, я им никогда не занимался." У. Черчиль.
15:14:22 27-05-2026
не надо завидовать
15:31:30 27-05-2026
Когда табачные фабрики зашли в тупик по расширению рынка, то наняли пиарщика, и тот продвинул курение среди женщин!!!... Рынок курильщиков увеличился почти вдвое!...
Так же и ваши мики джагеры, и озборны... Алкогольные компании в ладоши хлопают, когда у звёзд появляются фанаты подражатели!... Особенно во всякой фигне! А не в чем то хорошем...
17:05:01 27-05-2026
Лучше пить раз в неделю. Чем психовать всю неделю. Нарколог не понимает. Что может просто не идти работа всю неделю. Вот ничего не получается. Прям брак и всё плохо. И на уме только одна мысль о хорошем окончании недели. А так бы вообще просветов не было. Одни нервяки. И сам бы устал и дома бы все устали. К вам же не придёшь за депресантами. Вы же сразу на учёт в дукку поставите. Сами наверно килограммами жрёте таблеточки в законе....
18:13:37 27-05-2026
вася (17:05:01 27-05-2026) Лучше пить раз в неделю. Чем психовать всю неделю. Нарколог ... не думали, что связь обратная?
не идёт всю неделю, потому что подсознание уже хочет бухать. а впереди ещё 5-4-3 рабочих дня!
вот и не можете собраться с мыслями, сосредоточиться на деле.
вообще-то, это и есть алкогольная зависимость!
18:48:40 27-05-2026
Гость (18:13:37 27-05-2026) не думали, что связь обратная?не идёт всю неделю, потому... Нет не думал. Мне уже далеко не сорок лет. И работа у меня напряжённая и ответственная. Зависимость у вас от зависимых. А у меня месяцами дорогой коньяк в холодильнике стоит. Никакой обратной зависимости нет. Ты всю неделю вкладываешься и знаешь. Похвалят тебя не похвалят . Но награда у тебя в конце недели будет. И всё преодолеешь. Как бы тебя не прессовали эту неделю. Терпишь и делаешь. Классно и качественно. Иногда и брак бывает и аварии. Но тебе всё равно ты как стойкий оловянный солдатик. Потому что знаешь. Что награда у тебя будет. Вот такой вот настрой. Да кстати ещё мед осмотр обязательный перед работой. А теперь вам вопрос: Если алкоголь -это так плохо. То почему его продают так широко и так ярко. Может вы не в той реальности живёте. И правильно жить не умеете. И прекратите принимать антидепресанты умнее будете... Учить она меня будет. Я всё сам заработал. Квартиру детям сделал. Внуков не дождусь .Тебе сколько лет ? Умница? Есть неписаное правило. Пока пьянка не мешает работе. Ты хоть упейся. Только один раз попался всё непьёшь полгода!!! Поживи сначала...
09:29:55 28-05-2026
вася (18:48:40 27-05-2026) Нет не думал. Мне уже далеко не сорок лет. И работа у меня н... Ода зависимого, было бы желание выпить причина всегда найдется, если бы ты не работал то тоже бы бухал и нашел бы причину и в этом случае, работа как причина алкоголизма очень слабое себе оправдание.
18:14:38 27-05-2026
Раз в неделю алкоголь, это уже зависимость, вечно специалисты смягчают диагноз и вред от пьянства, все рабы синьки отписались, они довольны что алкашка им заменила все радости в жизни.
19:04:07 27-05-2026
Гость (18:14:38 27-05-2026) Раз в неделю алкоголь, это уже зависимость, вечно специалист... Для других радостей ещё 6 дней остаётся. А раз в неделю можно и выпить. Зато потом всю неделю нормальным человеком быть и не разбрасываться презрениями типа "синька". Да есть алкаши. Но они просто больные люди. Без осокрблений типа "синька". Тоже выпей может добрее будешь..
19:16:00 27-05-2026
Гость (18:14:38 27-05-2026) Раз в неделю алкоголь, это уже зависимость, вечно специалист... Да это же первый признак алкоголика. Страх и ненависть к алкоголю. Там какое то время он люто ненавидит алкоголь. Все у него синяки и алкаши. Потом где то ему капля попадает и опять 25. Месяц запоя его нет. Потом он отходит опять ненавидит алкоголь презирает. И опять все по кругу. У каждого алкаша свой круг. У кого месяц. У кого год. У кого пять. Но все повторяется. А я вот пью раз в месяц и даже с похмелья не болею.
19:56:37 27-05-2026
Пить иль не пить? Вот в чём вопрос!
22:57:22 13-06-2026
вася (18:48:40 27-05-2026) Нет не думал. Мне уже далеко не сорок лет. И работа у меня н... от вашего комментария так и несёт алкогольной зависимостью, понимаете есть много других способов отдохнуть на выходных кроме алкоголя,складывается ощущение что для вас алкоголь единственное успокоение, раз алкоголь такой безвредный, то почему все так на него подсаживаются и почему его продают с 18 лет??