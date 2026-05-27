Иногда привычка, которая кажется безобидной, может привести к серьезным проблемам

27 мая 2026, 13:52, ИА Амител

Алкоголь / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Регулярное употребление алкоголя в выходные может быть признаком начинающейся алкогольной зависимости, рассказала в беседе с РИА Новости тульский психиатр-нарколог Юлия Перминова.

«Алкоголизм — это хроническое и прогрессирующее заболевание, характеризующееся сильной тягой к спиртному, а также психической и физической зависимостью. Заболевание развивается в три стадии, каждая из которых имеет свои особенности», — добавила она.

Для диагностики алкогольной зависимости врачи обращают внимание на клинические симптомы и изменения в организме, которые не зависят от объема выпитого или частоты употребления алкоголя.

Перминова подчеркнула, что у разных людей отношение к алкоголю может значительно различаться: у одних зависимость может сформироваться быстро, у других — постепенно, в течение длительного времени. Поэтому невозможно установить, сколько и как часто можно пить, чтобы избежать развития зависимости.

Всемирная организация здравоохранения утверждает, что безопасной дозы алкоголя не существует. Перминова также обратила внимание на так называемый "алкоголизм выходного дня", когда человек регулярно употребляет алкоголь, с нетерпением ожидая субботних и воскресных дней, что может указывать на развитие зависимости.