Наркомана с пакетом марихуаны поймали под Барнаулом
Мужчина признался, что хранил "траву" для личного употребления
24 января 2025, 10:14, ИА Амител
Пакет задержанного / Фото: МВД Алтайского края
В селе Санниково Первомайского района полицейские во время работы на административном участке задержали мужчину за хранение наркотиков.
Как сообщили в МВД Алтайского края, во время досмотра у сельчанина изъяли пакет с 378 граммами марихуаны.
Подозреваемый рассказал, что хранил наркотик для личного употребления. В его отношении возбудили уголовное дело с подпиской о невыезде.
Ранее барнаульские полицейские поймали студентов с коробкой наркотиков.
10:16:42 24-01-2025
А с чего решили, что он наркоман?
10:41:02 24-01-2025
Гость (10:16:42 24-01-2025) А с чего решили, что он наркоман?... По этой логике выходит, что покупая бутылку пива в магазине, ты автоматически являешься алкоголиком.
Вообще конечно с травой надо что-то менять. Вся эта теория стартового наркотика давно признана ошибочной. Мол те кто курит траву потом переходят на тяжелые наркотики. Ну естественно переходят, ведь трава вне правового поля и продают её там где продают тяжелые наркотики. Объявите завтра незаконным пиво или сидр а траву легализуйте и роль стартового наркотика будут выполнять пиво и сидр. Вот так это работает. Вред здоровью от травы несопоставимо меньше чем от крепкого алкоголя, но сколько поломанных жизней буквально но пустом месте.
00:34:07 25-01-2025
хватит рекламировать наркоту и самоубийства!