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Наркомана с пакетом марихуаны поймали под Барнаулом

Мужчина признался, что хранил "траву" для личного употребления

24 января 2025, 10:14, ИА Амител

Пакет задержанного / Фото: МВД Алтайского края
Пакет задержанного / Фото: МВД Алтайского края

В селе Санниково Первомайского района полицейские во время работы на административном участке задержали мужчину за хранение наркотиков.

Как сообщили в МВД Алтайского края, во время досмотра у сельчанина изъяли пакет с 378 граммами марихуаны. 

Подозреваемый рассказал, что хранил наркотик для личного употребления. В его отношении возбудили уголовное дело с подпиской о невыезде.

Ранее барнаульские полицейские поймали студентов с коробкой наркотиков.

Происшествия борьба с наркотиками

Комментарии 3

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Гость

10:16:42 24-01-2025

А с чего решили, что он наркоман?

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Гость

10:41:02 24-01-2025

Гость (10:16:42 24-01-2025) А с чего решили, что он наркоман?... По этой логике выходит, что покупая бутылку пива в магазине, ты автоматически являешься алкоголиком.
Вообще конечно с травой надо что-то менять. Вся эта теория стартового наркотика давно признана ошибочной. Мол те кто курит траву потом переходят на тяжелые наркотики. Ну естественно переходят, ведь трава вне правового поля и продают её там где продают тяжелые наркотики. Объявите завтра незаконным пиво или сидр а траву легализуйте и роль стартового наркотика будут выполнять пиво и сидр. Вот так это работает. Вред здоровью от травы несопоставимо меньше чем от крепкого алкоголя, но сколько поломанных жизней буквально но пустом месте.

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Гость

00:34:07 25-01-2025

хватит рекламировать наркоту и самоубийства!

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