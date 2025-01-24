Наркомана с пакетом марихуаны поймали под Барнаулом

Мужчина признался, что хранил "траву" для личного употребления

24 января 2025, 10:14, ИА Амител

Пакет задержанного / Фото: МВД Алтайского края

В селе Санниково Первомайского района полицейские во время работы на административном участке задержали мужчину за хранение наркотиков.

Как сообщили в МВД Алтайского края, во время досмотра у сельчанина изъяли пакет с 378 граммами марихуаны.

Подозреваемый рассказал, что хранил наркотик для личного употребления. В его отношении возбудили уголовное дело с подпиской о невыезде.

Ранее барнаульские полицейские поймали студентов с коробкой наркотиков.