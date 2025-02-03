Нашествие саранчи ожидают в Алтайском крае весной 2025 года
Такая угроза возможна из-за теплой зимы
03 февраля 2025, 12:00, ИА Амител
В 2025 году из-за теплой зимы главной угрозой для урожая станет саранча. С ней придется бороться в 21 субъекте страны, в их числе Алтайский край. Об этом сообщают "Известия".
"Речь идет об Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Челябинской, Иркутской и Новосибирской областях, отмечается в документе. Кроме того, пострадать от нашествия саранчи могут республики Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, Чечня, Башкирия, Татарстан, Чувашия, Хакасия и Якутия, а также Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края", – подчеркнули в газете.
Такой прогноз представил федеральный Россельхозцентр при Минсельхозе.
Отмечается, что в 2025 году аграриям нужно будет обработать от вредителей на 100 тысяч гектаров больше, чем в 2024-м. Особенно это актуально для регионов, граничащих с Казахстаном. На создание специального отряда и закупку наземных опрыскивателей Минсельхоз выделил 85,8 млн рублей, говорится в документе. В ряде регионов РФ уже прошли специальные учения по борьбе с распространением саранчовых. Также для анализа обстановки и принятия мер по защите посевов созданы координационные центры.
12:10:58 03-02-2025
Скворцы склюют
12:54:52 03-02-2025
Да лиж бы не было войны
13:27:05 03-02-2025
Гость (12:54:52 03-02-2025) Да лиж бы не было войны ... Да хоть бы все осилили для начала русский язык.
15:19:41 03-02-2025
Гость (13:27:05 03-02-2025) Да хоть бы все осилили для начала русский язык.... Там, откуда пишут всепропальщеские тролли, русский язык - не родной.