Нашествие саранчи ожидают в Алтайском крае весной 2025 года

Такая угроза возможна из-за теплой зимы

03 февраля 2025, 12:00, ИА Амител

Саранча / Фото: unsplash.com / Wolfgang Hasselmann

В 2025 году из-за теплой зимы главной угрозой для урожая станет саранча. С ней придется бороться в 21 субъекте страны, в их числе Алтайский край. Об этом сообщают "Известия".

"Речь идет об Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Челябинской, Иркутской и Новосибирской областях, отмечается в документе. Кроме того, пострадать от нашествия саранчи могут республики Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, Чечня, Башкирия, Татарстан, Чувашия, Хакасия и Якутия, а также Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края", – подчеркнули в газете.

Такой прогноз представил федеральный Россельхозцентр при Минсельхозе.

Отмечается, что в 2025 году аграриям нужно будет обработать от вредителей на 100 тысяч гектаров больше, чем в 2024-м. Особенно это актуально для регионов, граничащих с Казахстаном. На создание специального отряда и закупку наземных опрыскивателей Минсельхоз выделил 85,8 млн рублей, говорится в документе. В ряде регионов РФ уже прошли специальные учения по борьбе с распространением саранчовых. Также для анализа обстановки и принятия мер по защите посевов созданы координационные центры.