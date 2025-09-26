Район с развитой инфраструктурой. Школу и детсады построят рядом с кварталом "Широта"

Образовательный кластер сделает жизнь в новом районе удобной и комфортной

26 сентября 2025

Образовательный кластер / Иллюстрация предоставлена застройщиком ООО "СЗ Сибкоминвест"

В Барнауле в районе улицы Просторной активно развивается новая жилая зона, где сразу создают социальные объекты. Скоро рядом с кварталом "Широта" начнется строительство образовательного кластера "Мир" – полностью интегрированной системы школы и детских садов, доступных для жителей квартала и близлежащих районов.

Школа и сады в шаговой доступности

В рамках проекта запланировано строительство школы на 1600 мест и двух детских садов по 330 мест каждый. Таким образом, весь образовательный цикл – от раннего детства до окончания средней школы – будет доступен на территории района.

Архитектура объектов будет гармонично сочетаться с жилыми домами – лаконичные фасады, большие оконные проемы, натуральные материалы. Учебные классы и игровые пространства получат естественное освещение, а дворы разработают как продолжение жилой среды: безопасные маршруты, зеленые зоны, пешеходные связи.

Проект ориентирован на создание удобного района для жителей. Все задумано так, чтобы дети могли ходить в школу пешком, а родители – не тратить часы на дорогу.

Кластер "Мир" станет центром притяжения: современные образовательные помещения, спортивные залы, культурные и творческие зоны – все это напрямую влияет на привлекательность района как места для жизни.

Образовательный кластер / Иллюстрация предоставлена застройщиком ООО "СЗ Сибкоминвест"

"Широта" – квартал возможностей

Застройщик ЖК "Широта" – "СибКомИнвест" – софинансирует проектирование и строительство кластера. Компания подчеркивает, что инвестиции в образовательную инфраструктуру – это не просто обязательство, а осознанный вклад в качество жизни будущих жителей и развитие Барнаула.

Первый корпус "Широты" будет сдан в 2025 году. Это означает, что его жители одними из первых смогут пользоваться всеми преимуществами развитой инфраструктуры, и жить там, где все уже предусмотрено.

Подробности о покупке квартиры в этом квартале можно узнать по телефону 8 (3852) 555-705. Менеджеры помогут выбрать подходящий вариант и предложат выгодные условия покупки.

