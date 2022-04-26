Минцифры: российский аналог Google Play запустят до конца мая

Минцифры РФ выпустит первую бета-версию отечественного магазина приложений до конца мая, заявил глава министерства Максут Шадаев.

По его словам, о создании сервиса ведомство договорилось с крупными российскими компаниями. Основную разработку ведёт VK.

«Важный момент — магазин создается не за бюджетные деньги и в кооперации с другими цифровыми экосистемами», — подчеркнул Шадаев.

Напомним, что в России 9 мая также планируют запустить отечественный аналог Google Play под названием NashStore. Его пользователи смогут скачивать, устанавливать, обновлять Android-приложения, а также оплачивать подписки.

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