Минцифры: российский аналог Google Play запустят до конца мая
По словам Максута Шадаева, сервис создаются не за бюджетные деньги
26 апреля 2022, 20:39, Никита Черников
Минцифры РФ выпустит первую бета-версию отечественного магазина приложений до конца мая, заявил глава министерства Максут Шадаев.
По его словам, о создании сервиса ведомство договорилось с крупными российскими компаниями. Основную разработку ведёт VK.
«Важный момент — магазин создается не за бюджетные деньги и в кооперации с другими цифровыми экосистемами», — подчеркнул Шадаев.
Напомним, что в России 9 мая также планируют запустить отечественный аналог Google Play под названием NashStore. Его пользователи смогут скачивать, устанавливать, обновлять Android-приложения, а также оплачивать подписки.
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