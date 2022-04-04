Российские учёные создали плёнку для смартфонов, которая поглощает до 95% царапин

Самовосстанавливающуюся защитную плёнку для экранов смартфонов представили специалисты Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» на базе МГТУ им. Н. Э. Баумана. Об этом пишет ТАСС.

В основе плёнки лежит теплопластичный полимер. При нагреве обычным феном до 50-60 градусов она способна в течение 48 часов «залечивать» до 95% царапин. При этом визуально поверхность восстанавливалась почти полностью, отмечают специалисты НТИ.

Также учёные рассказали, что прочность повреждённых участков плёнки восстановилась до 53% за счёт образования новых молекулярных связей в материале. Эффективность восстановления сохраняется для повреждений глубиной до 1,5 мм.