Назван самый популярный транспорт для путешествий у Россиян

Больше половины опрошенных рассказали, что им нравится ездить на машинах

07 июля 2023, 13:21, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Самым популярным видом транспорта для путешествий россияне назвали автомобили. Об этом сообщают "Известия".

52% опрошенных рассказали, что у них был опыт подобных путешествий, а 37% заявили, что чаще всего в поездках находятся за рулем.

18% респондентов признались, что никогда не путешествовали на автомобиле, но с удовольствием отправились бы в подобную поездку.

28% россиян, которые ездят в путешествия на автомобилях, отметили, что пользуются для этого сервисами по аренде машин.

