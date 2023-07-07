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Назван самый популярный транспорт для путешествий у Россиян

Больше половины опрошенных рассказали, что им нравится ездить на машинах

07 июля 2023, 13:21, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Самым популярным видом транспорта для путешествий россияне назвали автомобили. Об этом сообщают "Известия".

52% опрошенных рассказали, что у них был опыт подобных путешествий, а 37% заявили, что чаще всего в поездках находятся за рулем.

18% респондентов признались, что никогда не путешествовали на автомобиле, но с удовольствием отправились бы в подобную поездку.

28% россиян, которые ездят в путешествия на автомобилях, отметили, что пользуются для этого сервисами по аренде машин.
 

Туризм

Комментарии 4

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Гость

16:22:10 07-07-2023

Только дорогой бензин и платные участки дорог ставят на автотуризме жирный крест: Что бы попасть на Черноморское побережье по М4, нужно проехать в этом году 4 платных участка и отдать 3800 р

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Гость

16:47:29 07-07-2023

Гость (16:22:10 07-07-2023) Только дорогой бензин и платные участки дорог ставят на авто... Можно подумать, на самолете или поездом выйдет дешевле.

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Гость

17:03:52 07-07-2023

У меня любимый самолёт, сел и через полдня на морюшке!

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Гость

08:01:09 08-07-2023

Ноги? Не?

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