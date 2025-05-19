Причем за продажу таких грибов группой лиц грозит до девяти лет тюрьмы и штраф до 3 млн рублей

19 мая 2025, 10:00, ИА Амител

Фото: Presetbase Lightroom Presets / unsplash.com

В России за сбор грибов, занесенных в Красную книгу, может грозить штраф до двух миллионов рублей, пишет RT со ссылкой на пресс-службу "АльфаСтрахования".

"Их около 41 вида, включая мухомор крошащийся, паутинник душистый, вешенку небродийскую, трюфель летний, шишкогриб хлопьеножковый, опенок чеканный, трутовик корнелюбивый", – говорится в публикации.

За случайный сбор краснокнижных грибов можно получить штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей, а за умышленный – до одного миллиона рублей и до четырех лет принудительных работ.

При этом если человек умышленно собрал такие грибы и разместил фото или видео в соцсетях, то наказание составит до шести лет лишения свободы, а также до двух миллионов рублей штрафа.

Также специалисты предупредили, что за продажу краснокнижных грибов группой лиц грозит до девяти лет тюрьмы и штраф до трех миллионов рублей.