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Названы грибы, за сбор которых могут оштрафовать на 1 млн рублей

Причем за продажу таких грибов группой лиц грозит до девяти лет тюрьмы и штраф до 3 млн рублей

19 мая 2025, 10:00, ИА Амител

Фото: Presetbase Lightroom Presets / unsplash.com
Фото: Presetbase Lightroom Presets / unsplash.com

В России за сбор грибов, занесенных в Красную книгу, может грозить штраф до двух миллионов рублей, пишет RT со ссылкой на пресс-службу "АльфаСтрахования".

"Их около 41 вида, включая мухомор крошащийся, паутинник душистый, вешенку небродийскую, трюфель летний, шишкогриб хлопьеножковый, опенок чеканный, трутовик корнелюбивый", – говорится в публикации.

За случайный сбор краснокнижных грибов можно получить штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей, а за умышленный – до одного миллиона рублей и до четырех лет принудительных работ.

При этом если человек умышленно собрал такие грибы и разместил фото или видео в соцсетях, то наказание составит до шести лет лишения свободы, а также до двух миллионов рублей штрафа.

Также специалисты предупредили, что за продажу краснокнижных грибов группой лиц грозит до девяти лет тюрьмы и штраф до трех миллионов рублей.

Россия штрафы грибной сезон

Комментарии 20

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5656

10:12:11 19-05-2025

Судя по срокам, дешевле обнулить чечика, чем сорвать гриб.
Права грибов в стране охраняются лучше, чем права чечиков.
Пирамида такая:
1)- грибы
2) - бездомные собаки
3) - плакаты ЕР
....
...
666) - чечики обычные

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Гость

10:12:35 19-05-2025

Какие краснокнижные грибы встречаются в крае, расскажите с картинками и особенностями.

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-

10:17:18 19-05-2025

Гость (10:12:35 19-05-2025) Какие краснокнижные грибы встречаются в крае, расскажите с к... хочешь узнать, найти и заработать денег/срок?

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Гость

10:27:19 19-05-2025

- (10:17:18 19-05-2025) хочешь узнать, найти и заработать денег/срок?... наверно для того, чтоб ненароком не сорвать фигню необычнкю, и домой не тащить, не спутать с норм. грибом!

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Гость

10:19:12 19-05-2025

Гость (10:12:35 19-05-2025) Какие краснокнижные грибы встречаются в крае, расскажите с к... Вот вот, хоть бы картинки грибов приложили к статье

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Кхм...

11:52:42 19-05-2025

Гость (10:19:12 19-05-2025) Вот вот, хоть бы картинки грибов приложили к статье... Это уголовный кодекс, а не журнал "Мурзилка"!
🤣

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Гость

10:29:29 19-05-2025

А комаров можно убивать? Они не в Красной Книге?

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Кхм...

11:07:32 19-05-2025

...Итак, на корабле находятся: семья жидкохвостых павианов, две скунсовидные коровы, африканская бородатая выхухоль, бразильский двузубый чернопопик, подкустовный выползень, редкая разновидность хорька — хорёк-паникёр, больше известный как хорёк-вонючка, карликовый бангладешский овцеконь, североамериканский волк-хохотун, ластоногая коза, небольшая стая клубневидных обезьян, рыба-маятник, рыба-мяч, североамериканский кролик-зануда, целый выводок американских одноразовых бабочек, и даже один гигантский саблезубый кузнечик... (С)

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Гость

11:50:01 19-05-2025

кроме опят ничего здесь не рву, а как отличить запрещенный опенок?

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Гость

12:23:31 19-05-2025

Гость (11:50:01 19-05-2025) кроме опят ничего здесь не рву, а как отличить запрещенный о... Некоторые отличия опёнка чеканного (Desarmillaria ectypa) от других видов опят:

Место обитания: в отличие от большинства опят, чеканный растёт не на пнях или лесной подстилке, а на болотистых почвах или влажных сфагновых мхах.
Способность светиться в темноте: мицелий и плодовое тело опёнка чеканного обладают биолюминесцентным эффектом.
Отсутствие кольца на ножке: это одна из особенностей данного вида.
Форма шляпки: у молодых грибов — выпуклая, в более позднем возрасте — плоская с волнистым краем.
Цвет: коричневый, с розовым оттенком. У некоторых экземпляров цвет шляпки в центре может быть более тёмный, чем по краям.
Пластинки: нежно-розовые или светло-коричневые, немного нисходящие на ножку.
Мякоть: очень сухая, при дождливой погоде может приобретать прозрачность.
Запах: отсутствует.

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Кхм...

12:50:36 19-05-2025

Гость (11:50:01 19-05-2025) кроме опят ничего здесь не рву, а как отличить запрещенный о... По штрафу.😁

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Гость

14:09:41 19-05-2025

Гость (11:50:01 19-05-2025) кроме опят ничего здесь не рву, а как отличить запрещенный о... Запрещенный будет вас провоцировать

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Гость

12:16:15 19-05-2025

Колхоз-news

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Гость

12:33:18 19-05-2025

В списке те грибы что в Госдуме употребляют?

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Гость

15:04:44 19-05-2025

А че грибы это дерево которое 50 лет растет до зрелого состояния?

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007007

15:27:44 19-05-2025

Нужно спросить у гриба - "Ты в красной книге?"
Если гриб отвечает "Да" - рвать его не надо.
Если гриб отвечает "Нет" - пора в целом завязывать с грибами.

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Musik

15:30:56 19-05-2025

007007 (15:27:44 19-05-2025) Нужно спросить у гриба - "Ты в красной книге?"Если гриб ... если вы разговариваите с грибами - значит вам хватит.

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Гость

16:05:06 19-05-2025

Не делайте фото с грибами, ешьте втихушку. Вдруг какой-то гриб станет вашим сроком....

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Олег

19:33:36 19-05-2025

В комментах хорошая идея прозвучала про Мурзилку - нужен уголовный кодекс с картинками для приезжих. Грамотность то падает.

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Гость

22:12:33 19-05-2025

У живоглота живоглотный нрав:
Режим хапуг за штрафом лепит штраф!

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