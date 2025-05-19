Названы грибы, за сбор которых могут оштрафовать на 1 млн рублей
Причем за продажу таких грибов группой лиц грозит до девяти лет тюрьмы и штраф до 3 млн рублей
19 мая 2025, 10:00, ИА Амител
В России за сбор грибов, занесенных в Красную книгу, может грозить штраф до двух миллионов рублей, пишет RT со ссылкой на пресс-службу "АльфаСтрахования".
"Их около 41 вида, включая мухомор крошащийся, паутинник душистый, вешенку небродийскую, трюфель летний, шишкогриб хлопьеножковый, опенок чеканный, трутовик корнелюбивый", – говорится в публикации.
За случайный сбор краснокнижных грибов можно получить штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей, а за умышленный – до одного миллиона рублей и до четырех лет принудительных работ.
При этом если человек умышленно собрал такие грибы и разместил фото или видео в соцсетях, то наказание составит до шести лет лишения свободы, а также до двух миллионов рублей штрафа.
Также специалисты предупредили, что за продажу краснокнижных грибов группой лиц грозит до девяти лет тюрьмы и штраф до трех миллионов рублей.
10:12:11 19-05-2025
Судя по срокам, дешевле обнулить чечика, чем сорвать гриб.
Права грибов в стране охраняются лучше, чем права чечиков.
Пирамида такая:
1)- грибы
2) - бездомные собаки
3) - плакаты ЕР
....
...
666) - чечики обычные
10:12:35 19-05-2025
Какие краснокнижные грибы встречаются в крае, расскажите с картинками и особенностями.
10:17:18 19-05-2025
Гость (10:12:35 19-05-2025) Какие краснокнижные грибы встречаются в крае, расскажите с к... хочешь узнать, найти и заработать денег/срок?
10:27:19 19-05-2025
- (10:17:18 19-05-2025) хочешь узнать, найти и заработать денег/срок?... наверно для того, чтоб ненароком не сорвать фигню необычнкю, и домой не тащить, не спутать с норм. грибом!
10:19:12 19-05-2025
Гость (10:12:35 19-05-2025) Какие краснокнижные грибы встречаются в крае, расскажите с к... Вот вот, хоть бы картинки грибов приложили к статье
11:52:42 19-05-2025
Гость (10:19:12 19-05-2025) Вот вот, хоть бы картинки грибов приложили к статье... Это уголовный кодекс, а не журнал "Мурзилка"!
🤣
10:29:29 19-05-2025
А комаров можно убивать? Они не в Красной Книге?
11:07:32 19-05-2025
...Итак, на корабле находятся: семья жидкохвостых павианов, две скунсовидные коровы, африканская бородатая выхухоль, бразильский двузубый чернопопик, подкустовный выползень, редкая разновидность хорька — хорёк-паникёр, больше известный как хорёк-вонючка, карликовый бангладешский овцеконь, североамериканский волк-хохотун, ластоногая коза, небольшая стая клубневидных обезьян, рыба-маятник, рыба-мяч, североамериканский кролик-зануда, целый выводок американских одноразовых бабочек, и даже один гигантский саблезубый кузнечик... (С)
11:50:01 19-05-2025
кроме опят ничего здесь не рву, а как отличить запрещенный опенок?
12:23:31 19-05-2025
Гость (11:50:01 19-05-2025) кроме опят ничего здесь не рву, а как отличить запрещенный о... Некоторые отличия опёнка чеканного (Desarmillaria ectypa) от других видов опят:
Место обитания: в отличие от большинства опят, чеканный растёт не на пнях или лесной подстилке, а на болотистых почвах или влажных сфагновых мхах.
Способность светиться в темноте: мицелий и плодовое тело опёнка чеканного обладают биолюминесцентным эффектом.
Отсутствие кольца на ножке: это одна из особенностей данного вида.
Форма шляпки: у молодых грибов — выпуклая, в более позднем возрасте — плоская с волнистым краем.
Цвет: коричневый, с розовым оттенком. У некоторых экземпляров цвет шляпки в центре может быть более тёмный, чем по краям.
Пластинки: нежно-розовые или светло-коричневые, немного нисходящие на ножку.
Мякоть: очень сухая, при дождливой погоде может приобретать прозрачность.
Запах: отсутствует.
12:50:36 19-05-2025
Гость (11:50:01 19-05-2025) кроме опят ничего здесь не рву, а как отличить запрещенный о... По штрафу.😁
14:09:41 19-05-2025
Гость (11:50:01 19-05-2025) кроме опят ничего здесь не рву, а как отличить запрещенный о... Запрещенный будет вас провоцировать
12:16:15 19-05-2025
Колхоз-news
12:33:18 19-05-2025
В списке те грибы что в Госдуме употребляют?
15:04:44 19-05-2025
А че грибы это дерево которое 50 лет растет до зрелого состояния?
15:27:44 19-05-2025
Нужно спросить у гриба - "Ты в красной книге?"
Если гриб отвечает "Да" - рвать его не надо.
Если гриб отвечает "Нет" - пора в целом завязывать с грибами.
15:30:56 19-05-2025
007007 (15:27:44 19-05-2025) Нужно спросить у гриба - "Ты в красной книге?"Если гриб ... если вы разговариваите с грибами - значит вам хватит.
16:05:06 19-05-2025
Не делайте фото с грибами, ешьте втихушку. Вдруг какой-то гриб станет вашим сроком....
19:33:36 19-05-2025
В комментах хорошая идея прозвучала про Мурзилку - нужен уголовный кодекс с картинками для приезжих. Грамотность то падает.
22:12:33 19-05-2025
У живоглота живоглотный нрав:
Режим хапуг за штрафом лепит штраф!