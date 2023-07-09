Названы лучшие города для семейного отдыха в России

Большинство опрошенных проголосовали за Евпаторию

09 июля 2023, 11:41, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Сервис онлайн-бронирования жилья для отдыха "Суточно.ру" выяснил, какие города россияне считают лучшими для семейного отдыха. Об этом сообщает ТАСС.

"За Евпаторию проголосовали 18% опрошенных, за Зеленоградск - 17%, Сочи - 17%. Кроме того, в топ-10 курортов вошли Анапа (13%), Геленджик (10%), Адлер (8%), Сириус (5%), Солнечногорск (4%), Махачкала (4%) и Ейск (4%)", - сказано в сообщении.

Также в список лучших попали Дербент, Ялта, Севастополь, Судак, Гурзуф, Кореиз, Алушта.

Отмечается, что в последние годы растет интерес на отдых в Дагестане и Калининградской области.