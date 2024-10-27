Названы признаки развивающегося у человека алкоголизма
Важно обращать внимание на отношение к спиртному
27 октября 2024, 21:30, ИА Амител
В статье на сайте LADbible перечислены шесть признаков, которые могут указывать на то, что человек находится на пути к алкоголизму.
По мнению специалистов, в первую очередь стоит обратить внимание на то, как человек относится к алкоголю. Если он не задумывается о последствиях и пьет без оглядки, то это может быть признаком того, что он считает, что алкоголь помогает ему справиться с эмоциями.
Врач общей практики Дейв Николс отмечает, что постоянное желание выпить – это второй признак зависимости. В таких случаях человек может употреблять алкоголь регулярно.
Эксперты также обращают внимание на то, что желание поддерживать общение с алкоголем может быть третьим признаком зависимости. Если человек употребляет алкоголь в течение дня, это может быть четвертым симптомом, указывающим на пристрастие к вредной привычке.
Медики отмечают, что негативная реакция на непьющих людей также может быть поводом для беспокойства. Еще один признак зависит от количества употребляемого алкоголя. Если человек выпивает более 14 единиц в неделю, это может свидетельствовать о проблемах.
21:41:44 27-10-2024
Капитан — очевидность...
22:09:42 27-10-2024
Запустите человека в гастроном! И наблюдайте за ним. Если проходя ищет глазами полки с алкоголем, то значит алкаш!!! Если не обращает на них внимания, то ещё пока здоровый...!
23:32:55 27-10-2024
Гость (22:09:42 27-10-2024) Запустите человека в гастроном! И наблюдайте за ним. Если пр...
Я ищу глазами кондитерский и хлебобулочный отдел. Спосити...
23:40:20 27-10-2024
Гость (22:09:42 27-10-2024) Запустите человека в гастроном! И наблюдайте за ним. Если пр... т.е. по пятницам я алкаш? А в остальные дни - здоровый))))))))))))))))))))))))))))))
14:05:29 28-10-2024
Гость (23:40:20 27-10-2024) т.е. по пятницам я алкаш? А в остальные дни - здоровый)))))... ну в принципе, если ищешь, то уже больной...
23:24:18 27-10-2024
Водка плохая-потому что спирт из нефти.
05:12:41 28-10-2024
В магазинах на входе такой красивый иконостас из бутылок с алкоголем, там даже дети задерживаются, чтобы полюбоваться.
06:16:53 28-10-2024
Врач общей практики Дейв Николс отмечает, что постоянное желание выпить – это второй признак зависимости.---Он вообще кто, ведущий специалист по алкоголю в мире? Таких враче общей практике на Земле миллионы
06:39:26 28-10-2024
14 единиц - это сколько? Товарищ корреспондент, адаптируйте импортную новость под локального деревенского читателя!
07:50:49 28-10-2024
Гость (06:39:26 28-10-2024) 14 единиц - это сколько? Товарищ корреспондент, адаптируйте ... Единица, т.е. один, одна. Бутылка.
07:52:38 28-10-2024
Гость (06:39:26 28-10-2024) 14 единиц - это сколько? Товарищ корреспондент, адаптируйте ... Я для себя вообще фунфыриками считаю.
09:35:53 28-10-2024
Гость (07:52:38 28-10-2024) Я для себя вообще фунфыриками считаю. ... Детсад. 0.7 - наш размерр!
09:36:11 28-10-2024
"Считай по-нашему, мы выпили немного.
Не вру, ей-бога... Скажи, Серега!
И если б водку гнать не из опилок,
То че б нам было с трех, четырех, пяти бутылок? "(с)