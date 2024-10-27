Названы признаки развивающегося у человека алкоголизма

Важно обращать внимание на отношение к спиртному

27 октября 2024, 21:30, ИА Амител

Бутылки / Фото: pxhere.com/ru/photo/1115051

В статье на сайте LADbible перечислены шесть признаков, которые могут указывать на то, что человек находится на пути к алкоголизму.

По мнению специалистов, в первую очередь стоит обратить внимание на то, как человек относится к алкоголю. Если он не задумывается о последствиях и пьет без оглядки, то это может быть признаком того, что он считает, что алкоголь помогает ему справиться с эмоциями.

Врач общей практики Дейв Николс отмечает, что постоянное желание выпить – это второй признак зависимости. В таких случаях человек может употреблять алкоголь регулярно.

Эксперты также обращают внимание на то, что желание поддерживать общение с алкоголем может быть третьим признаком зависимости. Если человек употребляет алкоголь в течение дня, это может быть четвертым симптомом, указывающим на пристрастие к вредной привычке.

Медики отмечают, что негативная реакция на непьющих людей также может быть поводом для беспокойства. Еще один признак зависит от количества употребляемого алкоголя. Если человек выпивает более 14 единиц в неделю, это может свидетельствовать о проблемах.