Главная угроза — паразитарные и бактериальные инфекции, которые сохраняются в мясе при недостаточной термической обработке

31 июля 2026, 22:36, ИА Амител

Шашлыки / Фото: amic.ru

Кандидат медицинских наук, диетолог Дарья Русакова в разговоре с "Абзацем" предупредила о рисках употребления недожаренного шашлыка. По ее словам, такое мясо может стать источником серьезных инфекций, вызванных бактериями, вирусами и паразитами. Эти инфекции способны поражать мозг, глаза, легкие и провоцировать острые кишечные заболевания.

«Недоготовленные говядина и свинина могут содержать опасные бактерии, такие как сальмонелла, листерия и кишечная палочка. Особенно эти заболевания и бактерии опасны для беременных, а также для людей с ослабленным иммунитетом. Также мясо может быть заражено и паразитарными инфекциями, например токсоплазмозом. Он часто протекает бессимптомно, поражает мозг, глаза, легкие. Трихинеллез характерен для свинины, он может провоцировать появление лихорадки, болей в мышцах и отеков. При недожаренном мясе также возможны норовирусы и ротавирусы, вызывающие острые кишечные проявления», — предостерегла Русакова.

Специалист указала, что заражение может произойти из-за нарушения условий хранения и обработки мяса. Для снижения рисков она рекомендует покупать продукт в надежных магазинах, требовать сертификаты качества, соблюдать правила гигиены при мариновании и приготовлении, а также использовать термощуп для проверки готовности мяса.

«При появлении симптомов, таких как тошнота, диарея, лихорадка, незамедлительно обращайтесь к врачу», — напомнила диетолог.

Ранее россиянам рассказали, что частое употребление шашлыка вредит желудку и сердцу.