Россиянам рассказали, почему недожаренный шашлык может привести к потере зрения
Главная угроза — паразитарные и бактериальные инфекции, которые сохраняются в мясе при недостаточной термической обработке
31 июля 2026, 22:36, ИА Амител
Кандидат медицинских наук, диетолог Дарья Русакова в разговоре с "Абзацем" предупредила о рисках употребления недожаренного шашлыка. По ее словам, такое мясо может стать источником серьезных инфекций, вызванных бактериями, вирусами и паразитами. Эти инфекции способны поражать мозг, глаза, легкие и провоцировать острые кишечные заболевания.
«Недоготовленные говядина и свинина могут содержать опасные бактерии, такие как сальмонелла, листерия и кишечная палочка. Особенно эти заболевания и бактерии опасны для беременных, а также для людей с ослабленным иммунитетом. Также мясо может быть заражено и паразитарными инфекциями, например токсоплазмозом. Он часто протекает бессимптомно, поражает мозг, глаза, легкие. Трихинеллез характерен для свинины, он может провоцировать появление лихорадки, болей в мышцах и отеков. При недожаренном мясе также возможны норовирусы и ротавирусы, вызывающие острые кишечные проявления», — предостерегла Русакова.
Специалист указала, что заражение может произойти из-за нарушения условий хранения и обработки мяса. Для снижения рисков она рекомендует покупать продукт в надежных магазинах, требовать сертификаты качества, соблюдать правила гигиены при мариновании и приготовлении, а также использовать термощуп для проверки готовности мяса.
«При появлении симптомов, таких как тошнота, диарея, лихорадка, незамедлительно обращайтесь к врачу», — напомнила диетолог.
Ранее россиянам рассказали, что частое употребление шашлыка вредит желудку и сердцу.
22:53:15 31-07-2026
если шашлык мариновался с луком в течении суток и более там ничего выжить не может хоть сырым жри.
06:28:39 01-08-2026
А пережареный грозит получением людей, но не кебаб
08:57:29 01-08-2026
Никогда не покупаю шашлык, особенно армянский, это такой кал.