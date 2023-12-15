Не Дед Мороз. Алтайские политики – о том, что хотел сказать Путин на прямой линии

Эксперты отметили, что громких заявлений президент не делал, но четко сформулировал позицию государства по всему кругу вопросов

15 декабря 2023, 15:45, Анастасия Чебакова

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии дал ряд важных сигналов, которые очерчивают вектор развития государства на ближайшую перспективу. То, что ждали от президента все, – вопросы, связанные с СВО, подорожанием яиц, запретом абортов, трудовой миграцией, – прозвучало. Но что хотели услышать от российского лидера алтайские эксперты и политики? Обо всем этом – в материале amic.ru.

"Страна сегодня сохраняет единство"

Александр Романенко, председатель Алтайского краевого Законодательного собрания (АКЗС):

"Прямые линии и пресс-конференции президента – всегда одновременно очень предметный и при этом системный разговор. Формулируется позиция и принимаются решения по всему кругу вопросов жизни нашего государства: с одной стороны, взаимоотношения на мировой арене, социально-экономическое развитие страны, с другой стороны, уделяется внимание проблемам отдельных регионов и конкретных людей. Владимир Владимирович, мы видим, владеет информацией о любой ситуации. Особо отмечу демократический характер мероприятия. Самые острейшие вопросы граждан попали в эфир. Журналисты недружественных стран получили свободный доступ на пресс-конференцию и возможность задать любой вопрос.

Президент подвел итоги года. Сегодня показатели развития страны, несмотря на имеющиеся сложности, на внешние угрозы и давление, положительные. Президент обратил внимание на самый главный показатель состояния экономики – рост валового внутреннего продукта, который к концу года ожидается на уровне 3,5%. Есть рост промышленного производства, инвестиций в основной капитал и реального размера зарплат.

Надо сказать, что свой вклад в озвученные главой государства общероссийские показатели внес и наш Алтайский край. В регионе рост промышленного производства составляет 7%, в том числе на 8% – в обрабатывающей промышленности, на 12% – в пищевой и перерабатывающей. Инвестиции в основной капитал увеличились на 15%, на 12% – реальная заработная плата.

Эти цифры, которые мы видим и в крае, и в стране, говорят о том, что отечественная экономика уверенно стоит на ногах, справляется с мощным давлением недружественных стран и имеет серьезные и понятные перспективы. Прямая линия показала, что президент держит руку на пульсе, оперативно реагирует на все проблемы, чтобы, с одной стороны, учесть запросы граждан, а с другой – поддержать реальный сектор экономики. Наконец, прямая линия показала – и это видно и по вопросам, и по ответам, и по реакции журналистов, зрителей, комментаторов, – что наша страна сегодня сохраняет единство. И что в вопросах выбора пути развития России люди сплочены вокруг президента".

"Он в курсе всех проблем"

Максим Банных, депутат АКЗС:

"Прямая линия и пресс-конференция президента – это не просто ответы на вопросы жителей России и журналистов, это подведение итогов года, исчерпывающая оценка экономической и социальной ситуации в нашей стране.

Владимир Путин в цифрах продемонстрировал, что внутренний валовой продукт и инвестиции растут, безработица снижается. Те же тенденции мы видим и у нас в Алтайском крае, и это не может не радовать. Президент продемонстрировал, что он в курсе всех проблем, которые беспокоят граждан, глубоко разбирается в их причинах и нацелен на поиск решений.

Владимир Путин отдельно остановился на проблемах села, обеспечения его кадрами, развитии сельхозпроизводства. Для Алтайского края, как для одного из регионов, которые обеспечивают продовольственную безопасность России, такое внимание президента особенно значимо".

"Уверенность в будущем развитии страны"

Денис Голобородько, заместитель председателя АКЗС:

"Прошедшая прямая линия с президентом стала подробным и вдумчивым разговором не только с представителями СМИ, но и со всеми жителями страны. Такой совмещенный формат уже был в 2020 году, когда провести оба мероприятия в прежнем виде помешала пандемия. На мой взгляд, получилось удачное сочетание.

Разговор президента стал своеобразным подведением итогов года и, конечно, обозначением приоритетных подходов на будущий период. Как и предполагалось, основными темами стали вопросы специальной военной операции – поддержки наших бойцов на передовой, членов их семей. Важно, что Владимир Путин отметил работу волонтеров в этом направлении.

Были затронуты важные для каждого региона, и, конечно, для Алтайского края, темы модернизации первичного звена здравоохранения, обсудили продление наиболее эффективных мер поддержки семей с детьми, поддержку наших производителей.

Отмечу, что ответы, которые дал президент, не были громкими заявлениями, а отразили приверженность ранее намеченному курсу, они демонстрируют уверенность главы государства в будущем развитии страны, обеспечения безопасности людей, соблюдении их прав и свобод".

"Нигде не уберут и не уменьшат"

Галина Буевич, председатель Барнаульской городской Думы (БГД):

"Красной линией мероприятия стало понимание президентом проблем обычных жителей, несмотря на то, что сегодня особое внимание уделяется внешнеполитической ситуации. Людям важно было услышать поддержку от главы государства. Поэтому частные вопросы, типа ремонта спортивного зала, тоже были. Президент показал, что он понимает проблемы людей. И мы увидели, что у него есть видение, как их решать.

Мне очень понравился ответ президента по запретам абортов. Мы сегодня должны заботиться о демографии, но нужно уважать права женщин. Поэтому никаких запретов и неразумных подходов – только грамотно выстроенная политика. Всем женщинам это важно было услышать.

Как бабушку, меня очень волновало отсутствие вакцин от кори. Сейчас внуку нужно ставить укол, а его нет. Мне важно было услышать, что вакцины будут, и наших детей защитят от этой заразы.

Громких заявлений, новых социальных мер поддержки от президента я не ждала. У нас сегодня принято много программ, и они реализовываются до и после прямой линии, в текущей жизни. Президент подчеркнул: несмотря на то, что сегодня нужно сосредоточить большие ресурсы на "оборонке", все социальные выплаты, программы будут выполнены, нигде не уберут и не уменьшат. И это очень важно".

"Слова главы государства – ориентир"

Марина Понкрашева, депутат БГД, сопредседатель регионального штаба ОНФ:

"Прямую линию с президентом, учитывая ситуацию на международной арене, ждали все. Одна из главных ее особенностей в том, что президент сделал большой акцент не столько на внешней, сколько на внутренней политике. Получился конструктивный разговор с населением. Если раньше у президента интересовались, почему в подъезде свет не горит (хотя и в этот раз такое было), сейчас их больше интересует развитие общества и государства. Люди задавали вопросы системного характера, например, о будущем гражданской авиации или запретах на аборты, которые сегодня широко обсуждаются.

Как представителю сферы образования мне было интересно услышать мнение главы государства по созданию единого учебника истории. Причем вопрос, на мой взгляд, был задан корявенько, но президент все выправил, показал, что он владеет информацией и погружен в тему. Я сама прочитала учебники 10-11 класса и сформировала свое мнение. Интересно было услышать, что думает президент по этому вопросу.

Для меня как для депутата слова главы государства – ориентир, характеристика. То, как он реагировал на поступавшие вопросы, связанные, например, со сферой ЖКХ, системой образования, здравоохранения, – мы используем в своей работе. Президент помечал, откуда поступает вопрос, поэтому после прямой линии будет проведен мониторинг и регионы получат поручения".

"Перемен курса ожидать не стоит"

Сергей Асеев, доцент кафедры философии и политологии АлтГУ, кандидат исторических наук:

"Громких заявлений, которые многие ожидали от президента, в том числе в рамках предвыборной кампании и внешнеполитического фона, не прозвучало – сегодня жителям нужна последовательность проводимого курса. У всех, понятно, чувство неопределенности, тревожности. И когда президент говорит о том, что жестких радикальных перемен курса ожидать не стоит, это успокаивает и мобилизует на работу.

Кто-то ждал от президента информации, когда закончится СВО, но у нас разные социальные группы и точки зрения, преобладающие в обществе. Те, кто сегодня сидит в окопах, участвуют в этом, опасаются, что им не дадут доделать, довести задачу до логического завершения. Поэтому многие боялись услышать, что СВО закончится ситуативными переговорами, фактором украденной победы. Для многих спецоперация связана с определенными издержками в виде возможностей, в том числе заграничных коммуникаций, но для государства важно сохранить лицо и те ресурсы, жизни, которые уже затрачены. Чтобы они привели к тому результату, которым можно будет гордиться.

Прямая линия показала включенность президента в информационный блок. Понятно, что все регионы хотели услышать свою проблематику. Но сегодня необязательно жаловаться на локальных исполнителей в формате прямой линии. Система сегодня начала эффективно работать, в том числе в рамках прокурорского и судебного реагирования".

"Мы живем в новой реальности"

Алексей Чесноков, доцент кафедры частного права алтайского филиала РАНХиГС, кандидат юридических наук, член Общественной палаты Алтайского края:

"Мне как юристу был интересен вопрос совершенствования системы законодательства, которую президент также затронул во время прямой линии.

Глава государства дал понять, что закон будет корректироваться и адаптироваться к текущей ситуации. Мне понравилось, что Владимир Владимирович планирует перечитать уголовный кодекс, потому что к нему много вопросов. Так и есть – мы живем в новой реальности, и сегодня в законе много противоречий.

Немало внимания президент уделил и вопросам традиционных ценностей: семьи, материнства, детства. После указа "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" в ноябре 2022 года, у нас пошла потихоньку перестройка в целом правовой системы. Уголовный кодекс продолжит видоизменяться, традиционным ценностям будет отдаваться в нем все больший приоритет. Потому что это основной вектор политики – это ценности, которые определяют развитие государства и общества".

"Где мы, почему именно там"

Константин Лукин, алтайский политтехнолог:

"Путин в ходе прямой линии показал сопричастность власти к решениям проблем. Это касается не только темы СВО. Это была попытка еще раз показать: мы здесь, доступны и вас слышим. Об этом же говорит и трансляция на экранах острых вопросов, которые не попали в эфир.

Сам формат итогов года – это фиксация того, где мы, почему именно там и куда будем двигаться. Путин продемонстрировал, что главным приоритетом для него является суверенитет. Это то, что многие от него ожидали услышать. Прямая линия носила функцию социальной терапии".