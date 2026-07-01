Критически важна защита сразу от двух типов излучения — UVA и UVB

01 июля 2026, 18:15, ИА Амител

Солнцезащитный крем / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

При выборе солнцезащитного крема необходимо обратить внимание на маркировку, указывающую на защиту от двух типов ультрафиолетовых лучей: UVB и UVA, сообщили специалисты Роскачества в беседе с RT.

«UVB-лучи воздействуют на эпидермис, вызывая загар, ожоги и способствуя синтезу витамина D. Для его выработки достаточно всего 10–15 минут пребывания на солнце, поэтому крем для предотвращения дефицита этого витамина обычно не требуется», — отметили они.

UVA-лучи проникают в дерму, разрушают коллаген, ускоряют старение кожи и повреждают ДНК клеток, что может увеличить риск развития рака. Они активны даже в пасмурные дни. На упаковке солнцезащитных средств защита от UVA-лучей обозначена символами UVA в окружности, надписью broad spectrum или маркировкой PA с плюсами.

«SPF (Sun Protection Factor) указывает на уровень защиты от UVB-лучей, но не определяет, сколько времени можно проводить на солнце. Важно учитывать фототип кожи и интенсивность УФ-излучения в вашем регионе», — добавили в Роскачестве.

На рынке представлены средства с SPF до 90. Однако косметика с фактором выше 70 встречается редко из-за трудностей в разработке состава и неприятных текстур. Поэтому специалисты советуют выбирать средства с SPF 30–50.

Состав крема влияет на его эффективность и безопасность.

«Физические фильтры, такие как оксид цинка и диоксид титана, отражают ультрафиолетовые лучи и редко вызывают аллергические реакции. Они подходят для людей с чувствительной кожей и детей, но могут оставлять белые следы. Современные технологии позволяют минимизировать этот недостаток», — рассказали эксперты.

Некоторые химические фильтры могут представлять опасность. Например, бензофенон-3 (оксибензон) является аллергеном и влияет на эндокринную систему. Октокрилен с течением времени может превращаться в токсичный бензофенон. Авобензон становится нестабильным на солнце и разлагается на вредные соединения при контакте с хлорированной водой.

Для городских условий лучше выбирать легкие средства с химическими фильтрами. Для южных регионов рекомендуются кремы с минеральными фильтрами или комбинированные составы, где оксид цинка указан в начале списка ингредиентов, заключили в ведомстве.