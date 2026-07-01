Юрист рассказала, когда за прогулку в купальнике могут выписать штраф
Прямого федерального закона нет, однако региональные власти нередко запрещают появление в ненадлежащем виде в общественных местах
01 июля 2026, 12:24, ИА Амител
В России нет прямого федерального запрета на появление в публичных местах в купальнике или плавках — ни Уголовный кодекс, ни КоАП не устанавливают ответственность исключительно за "недостаточное количество одежды".
Однако допустимость такого внешнего вида во многом определяется контекстом, пояснила в интервью RT Евгения Мазка — руководитель коллегии адвокатов "Правовая стратегия", доцент кафедры правового регулирования бизнеса и гражданского судопроизводства университета "Синергия".
Эксперт обратила внимание на статью 20.1 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за мелкое хулиганство, в том числе за действия, выражающие явное неуважение к обществу и нарушающие общественный порядок.
Теоретически прогулка в купальнике по оживленной улице или внутри торгового центра может быть расценена именно как такое нарушение — окончательное решение зависит от обстоятельств конкретного случая и усмотрения сотрудника полиции.
«При этом важную роль играют региональные и муниципальные нормы. Так, во многих субъектах РФ действуют собственные законы об административных правонарушениях, где прямо прописан запрет на появление в общественных местах в ненадлежащем виде. Размер штрафов за подобное нарушение варьируется в зависимости от региона — от 500 до 5000 рублей», — говорится в публикации.
По словам специалиста, в определенных местах купальник считается вполне уместным — например, на пляже или в парке рядом с водоемом к этому, как правило, не возникает вопросов. А вот появление в таком виде на центральной улице, в метро или магазине несет риски и может обернуться административным разбирательством. Ранее россиян предупредили о штрафе за загар топлес.
12:49:21 01-07-2026
Это надо было показать той "даме" что разгуливала в трусах и которой за это было сделано замечание мужчиной, которого еще и крайним сделали.
13:31:53 01-07-2026
Гость (12:49:21 01-07-2026) Это надо было показать той "даме" что разгуливала в трусах и...
Она не была в купальнике, а мужик (язык не повернется назвать это мужчиной) - озабоченное хамло
16:36:22 01-07-2026
Гость (12:49:21 01-07-2026) Это надо было показать той "даме" что разгуливала в трусах и... вы забыли как выглядят трусы?
13:33:53 01-07-2026
Чем топ категорично отличается от купальника? В них сейчас многие ходят. Всем начхать на это, кроме некоторых юриков.
13:37:36 01-07-2026
То есть если мужик снял футболку - это нормально, а если при этом надел купальник - то штраф?
15:36:00 01-07-2026
Гость (13:37:36 01-07-2026) То есть если мужик снял футболку - это нормально, а если при... да. давно пора вносить закон о штрафе мужика в топлесс.. иногда бегемот вывалит мамон метр вперед смотреть противно. а милая девчуля с красивой фигуркой не может видите ли носить маечку илитопик
16:37:05 01-07-2026
Гость (15:36:00 01-07-2026) да. давно пора вносить закон о штрафе мужика в топлесс.. ино... там как мамону еще и грудь пивная прилагается
15:35:44 01-07-2026
мужик в женском купальнике это страшно!
16:55:39 01-07-2026
Гость (15:35:44 01-07-2026) мужик в женском купальнике это страшно!... зато их титьки размера 2-3 прикрыты
15:35:48 01-07-2026
Тетушки с излишком жира на теле, вы хоть иногда смотритесь в зеркало перед тем как выходите из дома на улицу в топах и обтягивающих шортах выше колена. Ну это даже не смешно. Это противно и мерзко. Дети тоже ходят по улицам и видят вас. За это нужно наказывать как указано в статье за мелкое хулиганство и штрафовать или на пару суток административный арест назначать, чтобы улицы подметали. Ну это же насколько нужно быть скудоумной, чтобы так выряжаться. Ну в цирк ходить не нужно. Просто по городу пройтись и на это безобразие посмотреть просто. Своим бесстыдным и вызывающим видом они подчеркивают наплевательское отношение к окружающим и в том числе к детям. Сделать этим колобкам замечание значит нарваться на конфликт и скандал, мол нарушаются их права. А то что нарушаются права окружающих на нормальное перемещение по городу без созерцание этого уродства в топиках и штанишках они не понимают.
15:54:45 01-07-2026
Гость (15:35:48 01-07-2026) Тетушки с излишком жира на теле, вы хоть иногда смотритесь в... Заприте детей дома что бы не видели изъяны других людей.
16:08:33 01-07-2026
Гость (15:35:48 01-07-2026) Тетушки с излишком жира на теле, вы хоть иногда смотритесь в... сейчас многие дети тоже с излишком жира, и что?
16:18:38 01-07-2026
Гость (16:08:33 01-07-2026) сейчас многие дети тоже с излишком жира, и что?... они вырастут в жирнющих людей(
18:33:48 01-07-2026
Гость (15:35:48 01-07-2026) Тетушки с излишком жира на теле, вы хоть иногда смотритесь в... Как-то давно шли со знакомой по пр.Ленина, разговаривали о рабочих моментах. Время от времени спутница прерывала диалог возгласами типа: «Смотрит, ну надо же, какая уродка (или урод), как нелепо одета, какие кривые ноги, плоская доска/ висит вымя ниже пупа, попы нет/ попа до колен». И другие определения и эпитеты подобного рода. Меня это крайне удивило! Дело в том, что перед моим взором были симпатичные люди, в красивых одеждах, гармонично сложенные. Детали, на которых заострялось внимание собеседницы, проходили как-то мимо моего сознания, взгляд останавливался лишь на эстетичных акцентах. Тогда пришло понимание, насколько различно восприятие мира людьми.
Вспомнилась сказка Андерсена про «Снежную королеву», прямо жизненная история! Злой тролль (в сказке прямо назван дьяволом) создал волшебное зеркало. Оно обладало особым свойством: всё доброе и прекрасное в нём уменьшалось и казалось ничтожным, а всё злое и безобразное, напротив, выступало ярче и становилось ещё хуже. Ученики тролля повсюду носили зеркало с собой ради потехи, решили подняться с ним на небо. Но чем выше они поднимались, тем сильнее кривлялось и корчилось зеркало в их руках. В итоге оно вырвалось у них из рук, полетело на землю и разбилось вдребезги. Миллионы осколков разлетелись по свету. Некоторые из них были совсем крошечными — не больше песчинки. Осколки, попадая людям в глаза, оставались там и меняли восприятие мира: человек начинал видеть всё наоборот или замечать в каждой вещи только дурные стороны.
Такое впечатление, что осколки сказочного зеркала попали в глаза некоторых местных комментаторов
18:45:40 01-07-2026
Гость (18:33:48 01-07-2026) Как-то давно шли со знакомой по пр.Ленина, разговаривали ... Закомплексованные люди, что сказать. Они воспитаны в рамках- это нельзя.это позорно.. Вижу много людей разной комплекции одетых в разные наряды и радуюсь за ничто их не волнует и чужое мнение им пофиг)))
16:19:39 01-07-2026
Ещё толстые люди в наших китайских "автобусах" для карликов ооо-чень мешают и часто дурно пахнут.
17:14:14 01-07-2026
гость (16:19:39 01-07-2026) Ещё толстые люди в наших китайских "автобусах" для карли... ходите пешком тогда
16:58:21 01-07-2026
Ок.. что вам будет лучше лицезреть: девушку с красивой грудью топлесс или мужика жирного с титьками 4 размера? почему закон запрещает одно но разрешает другое?
17:31:41 01-07-2026
в России нет отдельного закона, который прямо запрещал бы загорать топлес. так что если Вы лежите на пляже без верха (мужчина или женщина) Вы ничего не нарушаете.
18:37:41 01-07-2026
У меня купальник в 3 верёвочки. Ничего не нарушаю. Кому не нравится сидите дома или носите шоры.
20:48:40 01-07-2026
Гость (18:37:41 01-07-2026) У меня купальник в 3 верёвочки. Ничего не нарушаю. Кому не н... буду рад тебя увидеть!