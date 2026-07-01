Юрист рассказала, когда за прогулку в купальнике могут выписать штраф

Прямого федерального закона нет, однако региональные власти нередко запрещают появление в ненадлежащем виде в общественных местах

01 июля 2026, 12:24, ИА Амител

Жара в городе / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса Ai / amic.ru

В России нет прямого федерального запрета на появление в публичных местах в купальнике или плавках — ни Уголовный кодекс, ни КоАП не устанавливают ответственность исключительно за "недостаточное количество одежды".

Однако допустимость такого внешнего вида во многом определяется контекстом, пояснила в интервью RT Евгения Мазка — руководитель коллегии адвокатов "Правовая стратегия", доцент кафедры правового регулирования бизнеса и гражданского судопроизводства университета "Синергия".

Эксперт обратила внимание на статью 20.1 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за мелкое хулиганство, в том числе за действия, выражающие явное неуважение к обществу и нарушающие общественный порядок.

Теоретически прогулка в купальнике по оживленной улице или внутри торгового центра может быть расценена именно как такое нарушение — окончательное решение зависит от обстоятельств конкретного случая и усмотрения сотрудника полиции.

«При этом важную роль играют региональные и муниципальные нормы. Так, во многих субъектах РФ действуют собственные законы об административных правонарушениях, где прямо прописан запрет на появление в общественных местах в ненадлежащем виде. Размер штрафов за подобное нарушение варьируется в зависимости от региона — от 500 до 5000 рублей», — говорится в публикации.

По словам специалиста, в определенных местах купальник считается вполне уместным — например, на пляже или в парке рядом с водоемом к этому, как правило, не возникает вопросов. А вот появление в таком виде на центральной улице, в метро или магазине несет риски и может обернуться административным разбирательством. Ранее россиян предупредили о штрафе за загар топлес.