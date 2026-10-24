В Барнауле неизвестные обстреливают автомобили из пневматики
Стрелки ведут огонь из домов напротив
24 октября 2026, 10:11, ИА Амител
В Барнауле зафиксированы случаи стрельбы по автомобилям — неизвестные используют пневматическое оружие, сообщает паблик "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте".
По данным очевидцев, это происходит в нескольких локациях: возле гипермаркета "Ашан" на улице Власихинской, а также в районе между улицами Лазурной и Малахова.
Как рассказала одна из местных жительниц, стрелки ведут огонь из домов, расположенных напротив парковки. Уже зафиксирован как минимум один случай попадания — пуля повредила лобовое стекло автомобиля.
Горожан просят проявлять осторожность в указанных районах. При наличии сведений о правонарушителях необходимо обратиться в правоохранительные органы.
11:25:49 24-10-2026
Ну что сказать. Жаль что они неизвестны
12:12:43 24-10-2026
Камеры поставьте с наводкой на предполагаемые дома, что сложного? У нас СК вообще чем занимается?
16:43:34 24-10-2026
Эксперты- баллистики из ФЭС разберутся.