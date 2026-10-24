Стрелки ведут огонь из домов напротив

24 октября 2026, 10:11, ИА Амител

Разбитое лобовое стекло / Фото: паблик "Инцидент Барнаул" ВК

В Барнауле зафиксированы случаи стрельбы по автомобилям — неизвестные используют пневматическое оружие, сообщает паблик "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте".

По данным очевидцев, это происходит в нескольких локациях: возле гипермаркета "Ашан" на улице Власихинской, а также в районе между улицами Лазурной и Малахова.

Как рассказала одна из местных жительниц, стрелки ведут огонь из домов, расположенных напротив парковки. Уже зафиксирован как минимум один случай попадания — пуля повредила лобовое стекло автомобиля.

Горожан просят проявлять осторожность в указанных районах. При наличии сведений о правонарушителях необходимо обратиться в правоохранительные органы.