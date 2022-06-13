Барнаул обогнал Москву по росту цен на новостройки

Барнаул занял 17-е место в рейтинге городов по росту цен на новостройки. Как пишет РБК со ссылкой на исследование ЦИАН, с начала года квартиры на первичном рынке здесь подорожали на 13,7% — до 5,95 млн рублей.

Для сравнения: Москва расположилась только на 29-й строчке, где жильё в новых многоэтажках выросло в цене на 2,2% — до 15,84 млн.

Тройку лидеров при этом заняли Иркутск (рост на 58,6%, или до 5,79 млн рублей), Саратов (на 43,4%, до 4,78 млн рублей) и Челябинск (на 34,4%, до 5,74 млн).