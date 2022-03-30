Квартал с 12 многоэтажками и спортивным парком планируют построить в посёлке Южном

Варианты планировки квартала на ул. Герцена, 5е / Фото: «Алтайгражданпроект»

Заброшенный пустырь в барнаульском посёлке Южном планируют превратить в мини-город с высотными домами, парком, поликлиникой и магазинами. Проект планировки микрорайона представила компания «Адалин», которой и принадлежит участок. Сейчас документ проходит общественные обсуждения в администрации города. К строительству первых многоэтажек девелопер, согласно плану, намерен приступить уже в 2022 году.

Каким будет квартал?

Участок, на котором построят мини-город, расположен на ул. Герцена, 5е (пересечении с Южным трактом). Сейчас территория свободна от застройки и представляет собой пустырь, заросший кустарником и деревьями, а также частично занятый навалами грунта и строительного мусора.

Проект планировки квартала на ул. Герцена, 5е / Фото: «Алтайгражданпроект»

Но уже скоро на пустыре вырастут 12 многоквартирных домов, в которых предусмотрена 2121 квартира. При расположении зданий проектировщики (документ разработан компанией «Алтайгражданпроект») ориентировались главным образом на спортивный линейный парк. Именно он стал главным элементом планировочной структуры.

Так, первую линию застройки вокруг зелёной зоны формируют жилые дома с наименьшей этажностью — 8-14 этажей. Со стороны Южного тракта располагаются четыре дома повышенной этажности — в 24 этажа.

«Организация застройки по принципу повышения этажности от парка к улице позволяет обеспечить максимальное количество квартир видами на парк и оптимизировать инсоляцию. Этот ступенчатый силуэт застройки создаёт образ „зелёной долины“. Естественные особенности рельефа, спускающегося от улиц в сторону парка, ещё больше подчёркивают этот образ. Парк защищён от шума магистральных улиц новой жилой застройкой. В зоне парка максимально сохраняется естественный характер рельефа, и где это возможно — существующие деревья», — сказано в документе.

Проект планировки квартала на ул. Герцена, 5е / Фото: «Алтайгражданпроект»

Дворы многоэтажек будут закрыты для проезда автомобилей и максимально озеленены. На придомовой территории, согласно плану, располагаются преимущественно площадки для детей младшего возраста.

Для хранения автомобилей проектировщики предлагают построить одноэтажную подземную стоянку на 105 машино-мест и семиэтажную наземную, рассчитанную на 500 автомобилей. Также парковочные места планируют разместить во внутриквартальных проездах вокруг жилых домов, а также вдоль красных линий Южного тракта и ул. Герцена. Общее количество машино-мест в квартале — 1098.

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«Жилые группы, расположенные вокруг планировочного центра, имеют выходы на пешеходные направления, которые обеспечивают кратчайший доступ населения к парковой зоне, предусмотренной к использованию жителями проектируемых кварталов для прогулок, отдыха и занятий спортом в вечернее время. Все озеленённые территории представляют собой взаимосвязанную систему, в которой крупные участки озеленения соединяются полосами рядовых посадок вдоль тротуаров и проезжих частей», — сказано в проекте планировки квартала.

Проект планировки квартала на ул. Герцена, 5е / Фото: «Алтайгражданпроект»

Помимо жилых домов, в микрорайоне предполагается строительство детского сада на 170 мест, двух административно-торговых объектов, поликлиники, объектов инженерной и коммунальной инфраструктур.

В документе отмечено, что возведение первых двух домов может начаться уже в 2022 году. Однако компания «Адалин», которая выступает инвестором, вправе корректировать указанные в проекте сроки.

Проект планировки квартала на ул. Герцена, 5е / Фото: «Алтайгражданпроект»

Что известно об участке?

Участок на ул. Герцена, 5е, планировали застраивать многоквартирными домами ещё в 2016 году. Тогда в России работала госпрограмма «Жильё для российской семьи»: застройщики должны были возвести квартиры экономкласса по фиксированной цене, а государство обещало вернуть им часть затрат. В Алтайском крае по программе начали строить ЖК «Демидов парк» (застройщик ООО «Аспект» намеревался построить 15 домов, но с трудом сдал лишь один), ЖК на Павловском тракте, 291, от «Барнаулкапстроя», а также ЖК «Южный парк» на ул. Герцена, 5е.

Проект планировки квартала на ул. Герцена, 5е / Фото: «Алтайгражданпроект»

Работать в квартале должна была компания «СтройГАЗ», которая приобрела участок с торгов за 6,7 млн рублей. В микрорайоне планировали возвести шесть 12-16-этажных домов, детский сад и торговый центр. Сдать первые объекты планировали уже в 2017 году, но из-за банкротства «СтройГАЗа» проект заморозили.

В конце 2017 года стало известно, что разрешение на строительство многоэтажек на участке получила строительно-монтажная компания «Вертикаль» (работала в качестве подрядчика на стройках некоторых высотных домов в Барнауле). Она планировала протянуть на участок сети, возвести дома и административные здания. Однако по неизвестным причинам к работам на площадке инвестор так и не приступил.