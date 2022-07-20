В Барнауле продают коттедж в духе вилл 30-х годов с восемью санузлами

Фото: avito.ru

Коттедж площадью в 800 кв. метров за 77 млн рублей (1,36 млн долларов по курсу на момент написания материала). Дата постройки — 2017 год. Дом стоит на участке в 14 соток и находится в Барнаульском бору на улице 1-й Вешний тупик в охраняемом поселке закрытого типа.

Дом имеет три уровня. На первом этаже — кухня-столовая с выходом на террасу, гостиная, кабинет, гардеробная. На втором — пять спален со своим ванными комнатами и гардеробом, отдельная гардеробная комната, прачечная, санузел. Вообще, как написано в объявлении, в коттедже целых восемь санузлов, но надо учитывать, что ванные или душевые комнаты также считаются санузлами.

На нулевом уровне размещаются бассейн, сауна, джакузи, спортзал с раздевалкой, комната для хранения продуктов и котельная.

Есть также гараж на две машины.

Дом сделан из кирпича с бетонными плитами перекрытий, на участке — ландшафтный дизайн, а также сохранившиеся при строительстве в бору огромные сосны.

Напомним, что в Барнауле продают большую квартиру с биллиардной за 19 миллионов.