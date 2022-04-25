В России хотят разрешить строительство деревянных пятиэтажек

До конца 2022 года в России могут изменить нормативы, которые пока не позволяют строить деревянные пятиэтажки без дополнительной конструктивной защиты. Об этом заявил исполняющий обязанности директора Федерального центра нормирования и стандартизации (ФЦС) Андрей Копытин в беседе с «Интерфаксом».

Как отметил чиновник, в настоящее время нормативная база не позволяет вывести деревянное домостроение на новый уровень. Так, в стране нельзя согласовать строительство деревянных зданий выше трёх этажей без дополнительной огнезащиты. При этом её обеспечение вредит и экономике, и эстетике проектов.

ФЦС хочет внести изменения в нормативную базу, которые позволят строить здания из дерева высотой в пять этажей без конструктивной защиты. Это могут быть как жилые, так и нежилые строения, подчеркнул Копытин.