Солнечно и много зелени. Барнаульская новостройка в сосновом бору попала под льготную ипотеку от Сбербанка

Из-за резкого роста ключевой ставки Банка России во многих российских банках ипотечная ставка теперь начинается от 18,6%. Но ставки в рамках программ господдержки — льготная ипотека, «Семейная», «Дальневосточная» и прочие — остаются на прежнем уровне. Например, в Сбербанке это от 5,85% на новостройки, от 4,7% — по программе поддержки семей с детьми, от 0,1% — по «Дальневосточной ипотеке».

Накануне компании «Барнаулкапстрой» пришло решение от Сбербанка, что льготная ипотека на новостройки теперь распространяется и на квартиры в новом ЖК «Парковый» (проектная декларация). Это зелёный и солнечный жилой комплекс на Змеиногорском тракте, в непосредственной близости к санаторию «Барнаульский», лыжной базе «Динамо» и с видом на реку Обь.

Основная идея проекта — создание единого комплекса с выразительным внешним видом и комфортным внутренним пространством. Архитектурные решения направлены на достижение максимальной пользы, удобства и безопасности. В доме установят индивидуальную котельную, поэтому у жильцов всегда будет горячая вода.

В продаже — двух-, трёх- и четырёхкомнатные квартиры с современными планировками площадью от 39,27 до 117,48 квадратного метра. На сегодняшний день объект поэтапно вводят в эксплуатацию. Уже заселена третья блок-секция ЖК — все дольщики приняли квартиры. Кстати, есть возможность приобрести трёхкомнатные квартиры в уже сданной блок-секции с использованием льготной ипотеки.

«Парковый» — один из первых за Уралом жилых комплексов, строящихся с использованием эскроу-счетов. Для его строительства компании «Барнаулкапстрой» открыта кредитная линия. Для покупателя это означает 100%-ную гарантию безопасности сделки и сдачу объекта в назначенный срок.

За более подробной информацией обращайтесь в ОП «Барнаулкапстрой».

ОП «Барнаулкапстрой»

Офис продаж: г. Барнаул, ул. Папанинцев, 114

Телефон (3852) 252-337

WhatsApp: 8-963-504-71-60

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Застройщик АО СЗ «Барнаулкапстрой». Проектные декларации и подлежащая раскрытию информация о застройщике и проектах строительства размещены на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС) нашдом.рф.

Льготные условия кредитования предоставляет ПАО СБЕРБАНК РОССИИ. Срок действия до 01.07.2022. Минимальная сумма кредитования — 300 000 рублей. Максимальная 3 000 000 рублей. Срок кредита до 30 лет. Первоначальный взнос — 20%. Полные условия предоставления льготной ипотеки читайте по ссылке.