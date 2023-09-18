Несколько светофоров отключили до вечера в Барнауле

Также на одном участке дороги отключили внешнее освещение

18 сентября 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Несколько светофоров отключили на Павловском тракте в Барнауле. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

До вечера 18 сентября не будут работать светофоры на следующих участках:



– на пересечении Павловского тракта и улицы Просторной;

– на пересечении Павловского тракта и улицы Власихинской;

– на пешеходном переходе в районе ТЦ "Арена" (Павловский тракт, 188).

Также сообщается, что на участке от Трактовой до Власихинской будет отключен свет. Энергетики проведут работы на сетях и подачу электричества восстановят.