Несколько светофоров отключили до вечера в Барнауле
Также на одном участке дороги отключили внешнее освещение
18 сентября 2023, 07:01, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Несколько светофоров отключили на Павловском тракте в Барнауле. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
До вечера 18 сентября не будут работать светофоры на следующих участках:
– на пересечении Павловского тракта и улицы Просторной;
– на пересечении Павловского тракта и улицы Власихинской;
– на пешеходном переходе в районе ТЦ "Арена" (Павловский тракт, 188).
Также сообщается, что на участке от Трактовой до Власихинской будет отключен свет. Энергетики проведут работы на сетях и подачу электричества восстановят.
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