Эксперты Digital-агентства Zavod покажут, как заставить современные технологии работать на вас

26 октября 2023, 12:00, ИА Амител erid: LjN8KWsSe

Digital-агентство Zavod / Фото: Вера Наумова

Нейросети – это не просто очередное модное слово, а действительно мощный инструмент, способный преобразить бизнес-процессы и даже повысить личную эффективность в разы. Забудьте о том, что ранее казалось сложным, потому что искусственный интеллект способен упростить для вас каждый шаг. Например, нейросети умеют выявлять тенденции, прогнозировать спрос, оптимизировать процессы и даже создавать уникальные решения.

Однако чтобы заставить искусственный интеллект работать на себя, необходимо для начала научиться им управлять: задавать команды, обучать его, корректировать результат. Освоить это самостоятельно возможно, но для этого требуются ресурсы и время. А если вы в них ограничены, то стоит поискать возможности экспресс-погружения в теорию и практику.

Digital-агентство Zavod* понимает, что в текущих условиях жизни нужно быть на шаг впереди своих конкурентов, поэтому запускает курс "Магия нейросетей в бизнесе".

Эксперты-практики поделятся с вами секретами успешной реализации нейросетей в разных отраслях, расскажут о лайфхаках работы с искусственным интеллектом, а также помогут разобраться в возможных ошибках освоения программ.

Вас ждут:

Два дня интенсивного обучения. Вы получите ключевую теоретическую базу, практические лайфхаки и освоите те методы, которые действительно работают. Менторство и обратная связь. Выполняйте домашние задания, задавайте вопросы и спрашивайте советов. Команда Digital-агентства Zavod поможет закрепить полученные знания не выходя из дома. Освоение шести нейросетей. Вы изучите сразу несколько нейросетей, включая чат GPT* и Midjorney*, которые помогут оптимизировать свои задачи как в личной жизни, так и в работе.

Курс подойдет как для новичков, так и для тех, кто уже ранее сталкивался в своей работе с нейросетями, но не смог в них до конца разобраться.

Узнать подробности и записаться на курс "Магия нейросетей в бизнесе" можно здесь.

Digital-агентство Zavod

Адрес: Барнаул, проспект Социалистический, 109, каб. 110

Телефон: (3852) 202-739

WA: +79831739948

Сайт*Digital-агентство Zavod ("Диджитал-агентство Завод"); GPT (ДжиПиТи); Midjorney ("Миджорней").

ИП Шаповалова А. Д.

Реклама