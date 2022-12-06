Снегурочка пляшет. В Барнауле разработали праздничные плакаты к Новому году

Изображения: barnaul.org

В Барнауле разработали эскизы плакатов к Новому году и Рождеству, которые развесят по городу для создания праздничной атмосферы, сообщает мэрия.

«При разработке плакатов использовали образы сказочных персонажей — Деда Мороза и Снегурочки, которые предстают знатоками различных профессий. Задействована и тема 2023 года — года педагога и наставника», — пояснили власти.

Для размещения баннеров планируется задействовать не менее 100 рекламных поверхностей разных форматов, а также электронные экраны.

Изображения: barnaul.org

В мэрии уточнили, что к Новому году в Барнауле украсят въездные направления по Правобережному, Новосибирскому, Змеиногорскому, Павловскому трактам, основные магистральные и второстепенные улицы города. Будут оформлены площадки проведения праздничных мероприятий, улица Мало-Тобольская, площади Октября, Ветеранов, Победы, Баварина, Мира, набережная Оби, привокзальная площадь, площадь у здания аэропорта, парки, места отдыха барнаульцев.

Также празднично будут выглядеть организации культуры и спорта, торговые комплексы, магазины, предзаводские территории.

Ранее amic.ru рассказал, как украсят Барнаул к Новому году.