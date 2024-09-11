Нового начальника алтайского МВД попросили лучше бороться с киберпреступлениями

Еще одним важным направлением работы полиции министр Владимир Колокольцев назвал противодействие наркоугрозе

11 сентября 2024, 12:10, ИА Амител

Владимир Колокольцев / Фото: МВД РФ

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев отметил, что в Алтайском крае стало меньше преступлений против жизни и здоровья, однако продолжает расти количество киберпреступлений, сообщает МВД РФ.

Напомним, в Алтайском крае назначен новый начальник ГУ МВД, им стал Сергей Камышев. Колокольцев дал ему ряд поручений во время представления личному составу.

"По итогам семи месяцев сократилось число преступлений против жизни, здоровья, имущественных прав граждан. Меньше совершено посягательств на улицах и в других общественных местах. В целом улучшилась раскрываемость тяжких и особо тяжких противоправных деяний", – подчеркнул министр.

В то же время Колокольцев потребовал активизировать работу по противодействию киберпреступлениям.

"Количество подобных посягательств продолжает расти. Их доля в общем массиве остается значительной и превышает 40%. Используя методы социальной инженерии и другие технологии, мошенники манипулируют потерпевшими, получают доступ к их счетам и аккаунтам", – указал глава МВД РФ.

Еще одним важным направлением в Алтайском крае Колокольцев назвал противодействие наркоугрозе. Он поручил наметить дополнительный комплекс мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков с учетом детальной проработки всех взаимосвязанных между собой показателей.