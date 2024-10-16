Новогодние игрушки начали продавать в барнаульских магазинах

Атмосфера праздника (и немного паники) пришла в столицу края с первым снегом

16 октября 2024, 06:50, ИА Амител

Новогодняя атмосфера в магазинах Барнаула / Фото: amic.ru

Не успели горожане оглянуться, как в магазинах Барнаула уже вовсю царит новогодняя атмосфера. В середине октября полки торговых центров заполонили яркие гирлянды, сверкающие шары и другие праздничные атрибуты. Декораторы спешат украсить витрины и торговые залы, создавая волшебную атмосферу зимней сказки.

Напомним, что несколько дней назад на город обрушилась настоящая "мини-зима". Неожиданные заморозки покрыли деревья и автомобили ледяной коркой, создав иллюзию раннего прихода зимы. Погода, словно подыграв предновогодней суете, подарила барнаульцам возможность окунуться в праздничное настроение.

Ловите новогоднюю атмосферу барнаульских магазинов в нашем фоторепортаже.