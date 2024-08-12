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Новосибирскую туристку накажут за рисунок на алтайской скале

Ей грозит штраф от двух до пяти тысяч рублей

12 августа 2024, 14:10, ИА Амител

Кадр из видео, снятого очевидцами / Соцсети
Кадр из видео, снятого очевидцами / Соцсети

Полиция в Республике Алтай накажет новосибирскую туристку за автограф, который она оставила на скале. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Siberia.

Девушка отправилась с друзьями на Чемал и остановилась у скалы, на которой написала свою фамилию аэрозольным баллончиком. Этот инцидент на видео записали местные жители. Они попросили смыть надпись, девушка отказалась, сославшись на то, что "за это ничего не будет" и уехала. 

Позднее в соцсетях она записала видео, на котором заявила, что для туристов нужно ставить таблички, сообщающие о том, что рисовать на скалах нельзя.

Правоохранители напомнили, что это запрещено законом. Блогерше грозит штраф от двух до пяти тысяч.

Республика Алтай

Комментарии 10

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Гость

14:17:15 12-08-2024

Мало. Штрафа. Надо бы еще заставить суток 15 чистить скалы от таких вот. Чтоб запомнилось.

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Гость

14:58:54 12-08-2024

Гость (14:17:15 12-08-2024) Мало. Штрафа. Надо бы еще заставить суток 15 чистить скалы о... это было бы самое правильное, чтобы больше ручонки не тянулись пакостить

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Гость

14:32:57 12-08-2024

А чем лучше туристы с Алтая в других местах? Была на Урале, так на скале в нацпарке Зюраткуль надпись "АЛТАЙ 2022", так стыдно стало за своих

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Гость

14:49:16 12-08-2024

Разнузданные новосибирцы!

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Гость

14:54:36 12-08-2024

Верно. Нарисовал один, 100 стёр

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RUSSKIY

14:59:39 12-08-2024

Машину её надо автографами исписать - Чемал, Ая, Манжерок и т.д. И Чуйский тракт нарисовать.

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Гость

16:00:34 12-08-2024

RUSSKIY (14:59:39 12-08-2024) Машину её надо автографами исписать - Чемал, Ая, Манжерок и ... У нее нет таблички о том что нельзя на машине писать. Помочь ей, прям на лобовом стекле написать как на скале: "КАШИНА!"

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Гость

16:03:03 12-08-2024

распиарили везде эту даму, подписчиков добавили

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Мусик

16:08:04 12-08-2024

квалифицируем как вандализм.
вроде стандартная процедура
не нервничаем, все нормально. дураков непуганых надо воспитывать

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Гость

11:24:00 14-08-2024

Всегда писали и ни чего страшного. А тут все правильные типо стали. Только бумажки в урны не научились выбрасывать и курить при людях.

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