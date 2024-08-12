Новосибирскую туристку накажут за рисунок на алтайской скале

Ей грозит штраф от двух до пяти тысяч рублей

12 августа 2024, 14:10, ИА Амител

Кадр из видео, снятого очевидцами / Соцсети

Полиция в Республике Алтай накажет новосибирскую туристку за автограф, который она оставила на скале. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Siberia.

Девушка отправилась с друзьями на Чемал и остановилась у скалы, на которой написала свою фамилию аэрозольным баллончиком. Этот инцидент на видео записали местные жители. Они попросили смыть надпись, девушка отказалась, сославшись на то, что "за это ничего не будет" и уехала.

Позднее в соцсетях она записала видео, на котором заявила, что для туристов нужно ставить таблички, сообщающие о том, что рисовать на скалах нельзя.

Правоохранители напомнили, что это запрещено законом. Блогерше грозит штраф от двух до пяти тысяч.