Новосибирскую туристку накажут за рисунок на алтайской скале
Ей грозит штраф от двух до пяти тысяч рублей
12 августа 2024, 14:10, ИА Амител
Полиция в Республике Алтай накажет новосибирскую туристку за автограф, который она оставила на скале. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Siberia.
Девушка отправилась с друзьями на Чемал и остановилась у скалы, на которой написала свою фамилию аэрозольным баллончиком. Этот инцидент на видео записали местные жители. Они попросили смыть надпись, девушка отказалась, сославшись на то, что "за это ничего не будет" и уехала.
Позднее в соцсетях она записала видео, на котором заявила, что для туристов нужно ставить таблички, сообщающие о том, что рисовать на скалах нельзя.
Правоохранители напомнили, что это запрещено законом. Блогерше грозит штраф от двух до пяти тысяч.
14:17:15 12-08-2024
Мало. Штрафа. Надо бы еще заставить суток 15 чистить скалы от таких вот. Чтоб запомнилось.
14:58:54 12-08-2024
Гость (14:17:15 12-08-2024) Мало. Штрафа. Надо бы еще заставить суток 15 чистить скалы о... это было бы самое правильное, чтобы больше ручонки не тянулись пакостить
14:32:57 12-08-2024
А чем лучше туристы с Алтая в других местах? Была на Урале, так на скале в нацпарке Зюраткуль надпись "АЛТАЙ 2022", так стыдно стало за своих
14:49:16 12-08-2024
Разнузданные новосибирцы!
14:54:36 12-08-2024
Верно. Нарисовал один, 100 стёр
14:59:39 12-08-2024
Машину её надо автографами исписать - Чемал, Ая, Манжерок и т.д. И Чуйский тракт нарисовать.
16:00:34 12-08-2024
RUSSKIY (14:59:39 12-08-2024) Машину её надо автографами исписать - Чемал, Ая, Манжерок и ... У нее нет таблички о том что нельзя на машине писать. Помочь ей, прям на лобовом стекле написать как на скале: "КАШИНА!"
16:03:03 12-08-2024
распиарили везде эту даму, подписчиков добавили
16:08:04 12-08-2024
квалифицируем как вандализм.
вроде стандартная процедура
не нервничаем, все нормально. дураков непуганых надо воспитывать
11:24:00 14-08-2024
Всегда писали и ни чего страшного. А тут все правильные типо стали. Только бумажки в урны не научились выбрасывать и курить при людях.