Новый терминал барнаульского аэропорта планируют открыть осенью

Ввод объекта запланировали в октябре

24 апреля 2025, 17:45, ИА Амител

Строительство нового терминала аэропорта Барнаула / Фото: Минтранс Алтайского края

Новый терминал аэропорта в Барнауле введут в эксплуатацию осенью 2025 года, заявил руководитель сибирского кластера холдинга "Новапорт", генеральный директор новосибирского аэропорта Толмачево Константин Фуряев. Его цитирует ТАСС.

"По срокам инвестиционного соглашения – это весна 2026 года, мы планируем сделать это осенью 2025 года", – сказал он.

Фуряев пояснил, что в настоящее время ввод планируется в октябре. По его словам, сейчас генподрядчик столкнулся с небольшими задержками от поставщиков из-за того, что в дизайне фасада используются сложные конструкции, которые изготавливаются последовательно для соблюдения размеров.

Коммерческий директор аэропорта Толмачево, курирующий в том числе сибирский кластер "Новапорта", Станислав Таравков указал, что в этом году пассажиропоток аэропорта Барнаула преодолеет планку 800 тысяч пассажиров.

Напомним, все работы по возведению нового терминала контролирует краевое правительство. В аэровокзале проходит внутренняя отделка помещений, устройство технических перегородок и инженерных сетей. Одновременно с этим завершается монтаж оконных проемов и панелей и начинается частичный монтаж оборудования, необходимого для обслуживания пассажиров, воздушных судов и эксплуатации здания. К асфальтированию парковочной зоны специалисты приступят, когда погода улучшится.

Строительство нового терминала идет с опережением графика, в целом же проект строительства объекта рассчитан до марта 2026 года. Его общая площадь составит порядка 9,7 тысячи квадратных метров (действующий аэровокзал – 4,5 тысячи квадратных метров). Чтобы в здании было комфортно находиться, там обустроят зону длительного ожидания задержанных рейсов, зал повышенной комфортности, автоматическую камеру хранения багажа, комнату матери и ребенка, здравпункт, кафе и магазины. Новый аэрокомплекс позволит принимать до миллиона пассажиров в год.