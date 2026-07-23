В МЧС по региону напомнили о правилах безопасности

23 июля 2026, 11:00, ИА Амител

На Алтай идут дожди с ветром / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае 23 июля ожидаются дожди и крупный град, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Синоптики также прогнозируют грозы, шквалистое усиление ветра до 17–22 м/с, местами порывы до 25 м/с и более. По данным краевого Гидрометцентра, в ближайшие несколько дней будут идти кратковременные дожди, возможны грозы.

При сильном ветре МЧС рекомендует: