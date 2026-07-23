О граде и шквалистом ветре 23 июля предупредили жителей Алтайского края
В МЧС по региону напомнили о правилах безопасности
23 июля 2026, 11:00, ИА Амител
На Алтай идут дожди с ветром / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Алтайском крае 23 июля ожидаются дожди и крупный град, сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Синоптики также прогнозируют грозы, шквалистое усиление ветра до 17–22 м/с, местами порывы до 25 м/с и более. По данным краевого Гидрометцентра, в ближайшие несколько дней будут идти кратковременные дожди, возможны грозы.
При сильном ветре МЧС рекомендует:
- переждать непогоду в капитальном строении;
- обходить слабо закрепленные конструкции, не укрываться под деревьями;
- водителям — быть особенно осторожными;
- соблюдать правила поведения на воде.
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