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О граде и шквалистом ветре 23 июля предупредили жителей Алтайского края

В МЧС по региону напомнили о правилах безопасности

23 июля 2026, 11:00, ИА Амител

На Алтай идут дожди с ветром / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
На Алтай идут дожди с ветром / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае 23 июля ожидаются дожди и крупный град, сообщает пресс-служба МЧС по региону. 

Синоптики также прогнозируют грозы, шквалистое усиление ветра до 17–22 м/с, местами порывы до 25 м/с и более. По данным краевого Гидрометцентра, в ближайшие несколько дней будут идти кратковременные дожди, возможны грозы.

При сильном ветре МЧС рекомендует: 

  • переждать непогоду в капитальном строении;
  • обходить слабо закрепленные конструкции, не укрываться под деревьями;
  • водителям — быть особенно осторожными;
  • соблюдать правила поведения на воде.

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