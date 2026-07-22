Грозовой фронт завис над Алтайским краем и задержится на две недели
В регионе объявили штормовое предупреждение
22 июля 2026, 10:30, ИА Амител
В Алтайском крае 50 дней стояла аномальная жара, после чего сформировался локальный грозовой фронт. Об этом amic.ru рассказали в региональном Гидрометцентре.
В нескольких районах края появились грозовые очаги: в Егорьевском и в Краснощековском — в последнем зафиксировали скорость ветра 41 м/с. Сейчас сотрудники МЧС устраняют на его территории последствия непогоды: местные жители сообщали о поваленных деревьях и сорванных кровлях зданий, а более шести тысяч домов в регионе остались без света.
Сейчас в крае действует штормовое предупреждение.
«В Алтайском крае до конца дня 20 июля и в период с 21 по 23 июля 2026 года местами ожидаются сильные дожди, грозы, при грозах — очень сильные дожди, ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра до 17–22 м/с, местами порывы 25 м/с и более», — сообщили в региональном Гидрометцентре.
Еще как минимум сутки в регионе и Барнауле будут идти дожди, местами ливни и грозы. Такая же погода сохранится и в ближайшие дни. Согласно информации GISMETEO, такая погода задержится в крае на две недели.
10:48:37 22-07-2026
Наконец-то!
10:55:08 22-07-2026
Гость (10:48:37 22-07-2026) Наконец-то! ... скоро уже и белые пчелы полетят...
11:52:08 22-07-2026
Гость (10:48:37 22-07-2026) Наконец-то! ... лучше жара-чем такая муляка.
11:49:54 22-07-2026
ну что, Эли без тотошков-рада?
попустило от летней погоды?
12:50:32 22-07-2026
Вот когда нужен был дождь,не было, все на пооях горело,а сей,ас вот закупает, что не сгорело,то может сгнить прям все по плану....
13:32:33 22-07-2026
Хорошо.... К грибочкам...))))
17:38:14 22-07-2026
Гость (13:32:33 22-07-2026) Хорошо.... К грибочкам...)))) ... Вы там поосторожнее, с грибочками-то. Они разные бывают...
20:12:57 22-07-2026
мне сморчки прикольны - такая мерзотная пакость...