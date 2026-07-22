В регионе объявили штормовое предупреждение

22 июля 2026, 10:30, ИА Амител

Дождь в центре Барнаула / Фото: amic.ru

В Алтайском крае 50 дней стояла аномальная жара, после чего сформировался локальный грозовой фронт. Об этом amic.ru рассказали в региональном Гидрометцентре.

В нескольких районах края появились грозовые очаги: в Егорьевском и в Краснощековском — в последнем зафиксировали скорость ветра 41 м/с. Сейчас сотрудники МЧС устраняют на его территории последствия непогоды: местные жители сообщали о поваленных деревьях и сорванных кровлях зданий, а более шести тысяч домов в регионе остались без света.

Сейчас в крае действует штормовое предупреждение.

«В Алтайском крае до конца дня 20 июля и в период с 21 по 23 июля 2026 года местами ожидаются сильные дожди, грозы, при грозах — очень сильные дожди, ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра до 17–22 м/с, местами порывы 25 м/с и более», — сообщили в региональном Гидрометцентре.

Еще как минимум сутки в регионе и Барнауле будут идти дожди, местами ливни и грозы. Такая же погода сохранится и в ближайшие дни. Согласно информации GISMETEO, такая погода задержится в крае на две недели.