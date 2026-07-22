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Грозовой фронт завис над Алтайским краем и задержится на две недели

В регионе объявили штормовое предупреждение

22 июля 2026, 10:30, ИА Амител

Дождь в центре Барнаула / Фото: amic.ru
Дождь в центре Барнаула / Фото: amic.ru

В Алтайском крае 50 дней стояла аномальная жара, после чего сформировался локальный грозовой фронт. Об этом amic.ru рассказали в региональном Гидрометцентре. 

В нескольких районах края появились грозовые очаги: в Егорьевском и в Краснощековском — в последнем зафиксировали скорость ветра 41 м/с. Сейчас сотрудники МЧС устраняют на его территории последствия непогоды: местные жители сообщали о поваленных деревьях и сорванных кровлях зданий, а более шести тысяч домов в регионе остались без света. 

Сейчас в крае действует штормовое предупреждение.

«В Алтайском крае до конца дня 20 июля и в период с 21 по 23 июля 2026 года местами ожидаются сильные дожди, грозы, при грозах — очень сильные дожди, ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра до 17–22 м/с, местами порывы 25 м/с и более», — сообщили в региональном Гидрометцентре.

Еще как минимум сутки в регионе и Барнауле будут идти дожди, местами ливни и грозы. Такая же погода сохранится и в ближайшие дни. Согласно информации GISMETEO, такая погода задержится в крае на две недели. 

Барнаул Алтайский край Погода
       

Комментарии 8

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Гость

10:48:37 22-07-2026

Наконец-то!

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Мусик

10:55:08 22-07-2026

Гость (10:48:37 22-07-2026) Наконец-то! ... скоро уже и белые пчелы полетят...

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это уже осенний дождь.

11:52:08 22-07-2026

Гость (10:48:37 22-07-2026) Наконец-то! ... лучше жара-чем такая муляка.

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таки да.

11:49:54 22-07-2026

ну что, Эли без тотошков-рада?
попустило от летней погоды?

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Гость.

12:50:32 22-07-2026

Вот когда нужен был дождь,не было, все на пооях горело,а сей,ас вот закупает, что не сгорело,то может сгнить прям все по плану....

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Гость

13:32:33 22-07-2026

Хорошо.... К грибочкам...))))

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Гость

17:38:14 22-07-2026

Гость (13:32:33 22-07-2026) Хорошо.... К грибочкам...)))) ... Вы там поосторожнее, с грибочками-то. Они разные бывают...

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Мусик

20:12:57 22-07-2026

мне сморчки прикольны - такая мерзотная пакость...

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