О риске зависимости от ИИ предупредила психолог

От частого пользования нейросетями может возникнуть привыкание

02 августа 2026, 22:35, ИА Амител

Компьютер / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Частое взаимодействие с технологиями искусственного интеллекта (ИИ) способно привести к формированию зависимости. Об этом сообщила директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета Вера Никишина в беседе с РИА Новости.

Поводом для комментария послужила публикация итальянской газеты Gazzettino о первом в стране случае лечения пациента от аддикции к ИИ, зафиксированном государственной службой по борьбе с зависимостями.

«Чем больше человек взаимодействует с искусственным интеллектом, тем больше проблем у него возникает в реальном взаимодействии. И тем выше потребность в уходе от социальной реальности. Следствием такого рода зависимости будет дезадаптация в социальной реальности, неопосредованной техническими средствами», — сказала эксперт.

По словам психолога, у человека, склонного к такой зависимости, наблюдаются следующие изменения: