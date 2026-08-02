О риске зависимости от ИИ предупредила психолог
От частого пользования нейросетями может возникнуть привыкание
02 августа 2026, 22:35, ИА Амител
Частое взаимодействие с технологиями искусственного интеллекта (ИИ) способно привести к формированию зависимости. Об этом сообщила директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета Вера Никишина в беседе с РИА Новости.
Поводом для комментария послужила публикация итальянской газеты Gazzettino о первом в стране случае лечения пациента от аддикции к ИИ, зафиксированном государственной службой по борьбе с зависимостями.
«Чем больше человек взаимодействует с искусственным интеллектом, тем больше проблем у него возникает в реальном взаимодействии. И тем выше потребность в уходе от социальной реальности. Следствием такого рода зависимости будет дезадаптация в социальной реальности, неопосредованной техническими средствами», — сказала эксперт.
По словам психолога, у человека, склонного к такой зависимости, наблюдаются следующие изменения:
- эмоциональное состояние — при реальных социальных контактах усиливаются негативные эмоции. Это побуждает индивида возвращаться в виртуальную среду, где он чувствует, что его "понимают";
- расстройства адаптации — возникают трудности с приспособлением к меняющимся условиям жизни;
- тревожность — на фоне дефицита живого общения нарастает общий уровень тревоги, к которому могут присоединиться различные фобии.
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