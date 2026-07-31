Рассказываем, как изменился музыкальной рынок страны и почему все сложнее понять, кто написал очередной хит

31 июля 2026, 11:15, Эльвира Петренева

Музыкальная нейросеть / Изображение сгенерировано ИИ GigaChat / amic.ru

Пока пользователи обсуждают ИИ-видео, стриминговые сервисы заполняются треками, созданными алгоритмами. Смогут ли живые исполнители выдержать конкуренцию с искусственным интеллектом? Неизвестно. Что об этом думают эксперты — читайте в материале amic.ru.

Из шума — в спектрограмму

В базе "Яндекс Музыки" сейчас насчитывается как минимум 140 тысяч ИИ-исполнителей. Ежемесячно они загружают более 100 тысяч треков, созданных с помощью искусственного интеллекта. Это примерно 40% от общего числа всех новых релизов на платформе. Более того, каждый десятый трек в чарте сгенерирован нейросетью. Такие данные приводит исследование, опубликованное на "Хабре".

Стремительное развитие технологий привело к тому, что отличить созданный человеком контент от сгенерированного искусственным интеллектом становится все сложнее. Почти половина россиян (46%) признаются, что не могут определить, настоящие ли перед ними изображения, аудио- или видеозаписи либо они созданы нейросетью. Такие результаты показал телефонный опрос, проведенный в июне Центром исследований общества "Знание", сообщает "Коммерсант". При этом распространение ИИ-контента происходит настолько быстро, что аудитория все чаще сталкивается с ним, даже не подозревая об этом.

Как работает технология искусственного интеллекта при создании и обработке музыки? Об этом механизме рассказал Марк Жуковский, доцент кафедры "Информационные системы в экономике" АлтГТУ:

«Звук сначала сжимают специальным кодировщиком в короткую последовательность токенов — что-то вроде алфавита звука. Затем модель, используя предыдущие токены и текстовый запрос, предсказывает следующий. После этого последовательность вновь преобразуется в звук — это первый подход. Второй подход, который используют, например, в Stable Audio, основан на диффузии, по тому же принципу, что и генерация изображений в Midjourney. Модель берет случайный шум и постепенно, шаг за шагом, превращает его в спектрограмму, соответствующую описанию. Затем спектрограмму преобразуют в аудио».

В обоих случаях модель обучена на миллионах часов музыки. Она усвоила статистические закономерности: последовательность аккордов, структуру куплетов и припевов, а также то, как голос ложится на ритм.

Частотная каша без души

Во многих сферах творчества теперь процветает нейросеть: в музыке, видео и текстах. Виртуальных артистов подписывают крупные лейблы. Например, Zion Music сотрудничает с ИИ-автором Sasha Komovich, под именем которого вышел трек "Расскажи, Снегурочка". Он собрал более 20 миллионов прослушиваний. В середине апреля первое место мирового чарта Shazam Global Top 20 занял кавер на песню Юрия Шатунова "Седая ночь" со сгенерированным голосом Канье Уэста. Об этом сообщили в Институте музыкальных инициатив.

Музыканты задаются вопросом: неужели скоро придется убрать на полку плоды собственного творчества и уступить место искусственному интеллекту? Участник барнаульской группы "Сердце в чемодане" Матвей Гостевский рассказывает, что относится к происходящему с опасением:

«К такой музыке я отношусь скептически. Чтобы написать музыкальную композицию, нужно прожить эмоции и чувства, а у робота их нет. Главный минус здесь один — это бездушная имитация творчества. Можно ли назвать искусством один написанный промпт, который позже превратится в набор нулей и единиц, а затем — в аудиофайл? На мой взгляд, точно нет».

Нейросеть / Изображение сгенерировано ИИ GigaChat / amic.ru

Тенденцию отмечает и артист, музыкальный продюсер Юрий Мещеряков, который не раз сталкивался с "музыкой без души" в своей работе:

«К счастью, нейросетевые артисты не могут давать концерты и дарить людям эмоции от живых выступлений, а значит, ИИ-музыка пока остается исключительно цифровым продуктом. Многие клиенты генерируют песни с помощью искусственного интеллекта, а затем обращаются к нам, чтобы сделать их "по-человечески". Самое печальное, что большинство слушателей уже не могут отличить ИИ-трек от музыки, написанной человеком. Надеюсь, это просто временное увлечение. Такие треки — лишь алгоритм, частотная каша, в которой нет души!»

Однако искусствовед АлтГУ Ольга Шелюгина считает: история исĸусства — это во многом история новых инструментов, ĸаждый из ĸоторых в свое время объявляли угрозой настоящему творчеству. Считалось, что фотография уничтожит живопись, синтезатор — "живую" музыĸу, а сэмплирование — авторство:

«Всяĸий раз оĸазывалось, что новый инструмент не отменяет художниĸа, а меняет хараĸтер его работы и перераспределяет усилия. Само по себе попадание ИИ-треĸа в чарт говорит не тольĸо о художественном ĸачестве, но и об устройстве самих чартов: они измеряют прежде всего внимание, ĸоличество прослушиваний и способность материала быстро войти в существующий формат. Убедительную, гладĸую, стилистичесĸи узнаваемую музыĸу алгоритмы уже производят достаточно хорошо».

При этом обесценивается не творчество музыĸанта, а часть стандартизируемых и воспроизводимых операций. Человечесĸая интонация, художественный выбор, способность выразить личный опыт и создать собственный музыĸальный языĸ, напротив, могут стать еще ценнее. Именно за этим — за ощущением присутствия ĸонĸретного автора — слушатель возвращается ĸ музыĸе, утверждает эксперт.

Помечать ИИ

При этом большинство слушателей все же хотят понимать, кто стоит за музыкой. Более 75% россиян считают необходимым маркировать композиции, полностью созданные с использованием искусственного интеллекта. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которые ТАСС предоставила основатель и руководитель бюро музыкального маркетинга (Uni)verse Мария Алексеева. Вместе с тем 43% опрошенных заявили, что не видят в полностью сгенерированной ИИ музыке ничего плохого — главное, чтобы она хорошо звучала.

По мнению Матвея Гостевского, именно такое недальновидное отношение аудитории может привести к тому, что "нейрослоп" постепенно заполнит музыкальные сервисы:

«Такие стриминговые платформы, как Deezer и Tidal, уже борются с распространением ИИ-контента. Они учатся определять, кто создал композицию — человек или нейросеть. Tidal вообще отключает монетизацию таких треков. А "Яндекс Музыка", наоборот, продвигает подобную "жвачку", добавляя ее в тематические плейлисты и чарты».

Сгенерированные треки нередко привлекают больше внимания, чем живые исполнители. На это указывает количество ежемесячных прослушиваний. Для сравнения достаточно посмотреть аудиторию таких групп тяжелой музыки, как Wildways, Amatory, "Таймсквер", Stigmata, и ИИ-метал-проектов — "Базлань", Brutallizm, NeurofilAi, отмечает музыкант.

И мы посмотрели: на "Яндекс Музыке" у группы "Таймсквер" 128 689 слушателей в месяц, а у проекта Brutallizm — 284 359.

«Из-за того что ИИ-исполнители могут "клепать" контент в разы быстрее обычного человека, их продвижение происходит значительно быстрее. Такие артисты, как TRITIA, "Травма", Алена Швец и другие талантливые музыканты, предлагают "Яндекс Музыке" хотя бы маркировать контент, созданный искусственным интеллектом. В нынешних условиях это помогло бы слушателям понимать, каким образом был создан тот или иной трек», — подчеркивает Матвей.

Ассистент, не творец

Кажется, что теперь любой может стать артистом. Нейросеть открывает все двери. По информации Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ), которую приводит генеральный директор организации Никита Данилов, более половины новой музыки, загружаемой на стриминговые сервисы, — это полностью генеративный контент. Об этом сообщает Forbes.

Иногда искусственный интеллект становится рабочим инструментом музыкантов, помогая в обработке, сведении и реставрации записей. О том, как нейросети применяются в музыкальной индустрии, рассказал ученый АлтГТУ Марк Жуковский:

«Есть целый класс инструментов, который позволяет работать с уже существующей музыкой. Первое направление — разделение записи на отдельные дорожки, то есть выделение вокала и инструментов из готового микса. Самый популярный сервис — Moises. У него есть бесплатный тариф на пять разделений в месяц, а используют его более 70 миллионов музыкантов. Он помогает выделить вокал и инструменты, определить аккорды, изменить тональность или темп».

Так, нейросеть LALAL.AI отличается высоким качеством разделения вокала. Ultimate Vocal Remover (UVR) — полностью бесплатный инструмент с открытым исходным кодом, который работает локально на компьютере при наличии видеокарты. А iZotope RX — профессиональная система реставрации звука: она удаляет шумы, щелчки и гул, поэтому ее используют студии звукозаписи, например, при восстановлении старых пленочных записей, отмечает эксперт.

«Второе направление — мастеринг и сведение. Здесь речь идет о доведении до финального звучания того, что уже написал человек. LANDR автоматически подгоняет громкость и баланс частот под требования стриминговых сервисов, а iZotope Ozone выполняет те же задачи, но оставляет пользователю больше возможностей для ручной настройки. Третье направление связано с обработкой голоса. Melodyne и Auto-Tune позволяют деликатно скорректировать интонацию без выраженного эффекта роботизированного звучания. Сервисы вроде Adobe Podcast Enhance очищают голосовые записи от шума и эха».

Четвертое направление — поиск идей и создание музыкальных набросков. Например, AIVA может сгенерировать MIDI-заготовку в нужном стиле, которую затем можно переработать самостоятельно. Google Magenta Studio — бесплатный набор плагинов, предлагающий варианты мелодий и ритмов в качестве отправной точки для дальнейшей работы, дополняет Марк Жуковский.

Искусственный интеллект / Изображение сгенерировано ИИ GigaChat / amic.ru

По мнению Матвея Гостевского, именно такой подход позволяет использовать нейросети без ущерба для творчества:

«ИИ можно использовать как ассистента. Если говорить о создании музыки, уже существуют программы на основе искусственного интеллекта, которые помогают находить частотные конфликты во время работы над композицией».

Хороший пример — последняя песня The Beatles Now and Then. Она должна была выйти еще в 1990-х после смерти Джона Леннона, но качество кассетной записи его вокала оказалось не совсем хорошим. Когда в начале 2020-х нейросети стали достаточно развиты, музыканты смогли восстановить и очистить запись. В итоге осенью 2023 года песня была выпущена и стала финальной в дискографии группы, рассказывает артист.

«Иногда алгоритмы помогают подобрать аранжировку, если у музыканта творческий кризис и он не может найти нужное решение. Такие демозаписи действительно могут выручить, но их не стоит брать в неизменном виде и публиковать на стриминговых площадках. Когда человек просто вводит промпт в нейросеть и выкладывает получившийся набор нулей и единиц на музыкальные платформы, это, на мой взгляд, неуважение к творчеству», — резюмирует Матвей.

Миллионы ИИ

Несмотря на то что люди не отличают сгенерированную музыку от настоящей, они считают, что разбираются в нейросетях и осведомлены об их возможностях. По данным ВЦИОМ, 59% российских интернет-пользователей называют себя информированными в сфере ИИ, а каждый пятый утверждает, что взаимодействует с ним регулярно.

Доступ теперь есть у каждого. Чем это грозит? С развитием технологий появляются и новые проблемы. По словам Марка Жуковского, сегодня речь идет не только о технологиях, но и об экономике музыкальной индустрии:

«Экономическая сторона вопроса становится все более чувствительной для стриминговых платформ. Deezer сообщает, что почти половина всех загружаемых треков теперь создана с помощью искусственного интеллекта, а Spotify за последний год удалил миллионы ИИ-композиций в рамках борьбы с накруткой прослушиваний».

По словам эксперта, скорее всего, следующим шагом станет более жесткая маркировка ИИ-контента и появление для него отдельных категорий. В целом же рынок будет развиваться не по пути полной замены музыкантов, а по пути расслоения. Недорогая фоновая музыка для рекламы, видеороликов и другого массового контента почти полностью перейдет к искусственному интеллекту. А живое исполнение и авторская музыка, в которой есть эмоции, индивидуальность и человеческий опыт, наоборот, станут еще более ценными именно потому, что их создает человек.

А что потом? Отношение к ИИ в будущем, на взгляд искусствоведа Ольги Шелюгиной, перестанет быть спорным и интересным. Это можно сравнить с тем, как сегодня ниĸого не волнует, записан ли треĸ на пленĸу или в цифре. Инструмент растворится в праĸтиĸе и станет просто частью палитры:

«Массовая, фунĸциональная, фоновая музыĸа во многом отойдет ĸ алгоритмам, но значительная ее часть и раньше делалась ĸонвейерно. А ценность авторсĸого высĸазывания, наоборот, вырастет. Чем больше воĸруг гладĸого и бесĸонечного, тем дороже живое, несовершенное, отмеченное ĸонĸретной судьбой».

Ольга Шелюгина подчеркивает: главное преимущество ИИ состоит в снижении порога входа. Однаĸо легĸость производства неизбежно создает огромное ĸоличество усредненного материала. Генеративная модель обучается на уже существующей ĸультуре и поэтому воспроизводит наиболее вероятные, узнаваемые и привычные решения. Исĸусство же часто возниĸает там, где автор нарушает ожидания и выходит за пределы уже заĸрепившихся форм. Последнее слово, вĸус и ответственность должны оставаться человечесĸими. В этом, собственно, и состоит авторство — и ниĸаĸая модель это не забирает.

А если захотелось испытать технологии на себе, изучите эту подборку нейросетей с бесплатным тарифом для создания музыки от эксперта Марка Жуковского:

1. Suno — лидер рынка, можно сделать бесплатно десять песен в день.

2. Udio — с сильными инструменталами и точечным редактированием. Можно переделать пару секунд трека, не трогая остальное.

3. AIVA — для инструментальной и киномузыки. Эта нейросеть специализируется на классике и кино, есть бесплатный тариф, умеет экспортировать MIDI (редактируемые ноты, а не готовый файл).

4. Soundraw, Beatoven, Mubert, Loudly — для фоновой музыки под видео или подкасты. Также есть модели с открытым кодом, которые можно скачать и запустить у себя: ACE-Step (бесплатная и без ограничений генерация, но нужен свой компьютер с мощной видеокартой) и Riffusion (простой бесплатный генератор коротких риффов).