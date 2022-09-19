20 сентября в Барнауле отключат светофор на оживленном перекрестке

20 сентября с 09:00 до 16:00 светофор отключат на перекрёстке улиц Малахова и Сухэ-Батора в Барнауле. Как сообщает пресс-центр мэрии, сигнализирующее устройство не будет работать из-за планового ремонта электросетей.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными на этом участке, соблюдать правила дорожного движения.

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Общество Почему в Барнауле временно изменили маршруты трамваев и когда устранят последствия аварии?

Напомним, что движение трамваев № 5, 7, 9 и 10 временно изменили в Барнауле из-за повреждения силового кабеля. Сейчас специалисты пытаются восстановить электричество на участке улиц Антона Петрова и Малахова. До этого времени трамваи будут ходить по новой схеме.