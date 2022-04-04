+23 градуса и сильный ветер. Прогноз погоды в Алтайском крае на 5 апреля
Сильнее всего воздух прогреется в южных районах региона
5 апреля 2022, 06:01, Никита Черников
Тёплая погода установится в Алтайском крае во вторник, 5 апреля, свидетельствуют данные регионального Гидрометцентра.
Дневная температура составит +13...+18 градусов, местами по югу воздух прогреется до +23 градусов, а в Барнауле термометры в светлое время суток покажут до 17 градусов тепла.
Преимущественно без осадков, однако утром местами по востоку синоптики обещают туман, а на дорогах — гололедицу.
Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду. В Барнауле ветер будет не столь сильным — 3-8 метров в секунду.
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