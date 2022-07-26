37% поступающего в Алтайский край газа потребляется населением

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провёл встречу с генеральным директором компании «Газпром межрегионгаз Новосибирск» Игорем Домаренко. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В ходе встречи отмечалось, что порядка 10% газа в Алтайском крае потребляют теплоснабжающие организации, а на долю населения приходится 37% — один из самых высоких показателей по сравнению с соседними регионами. За год в Алтайском крае потребляют более 700 млн кубометров газа.

Сейчас в Алтайском крае продолжается постройка новых газопроводов и подключение потребителей, а объёмы поставок растут.

«Мы благодарны компании „Газпром“ за то, что программа газификации Алтайского края в период с 2021 по 2025 год является самой большой среди всех субъектов России. Объём финансирования там составляет порядка 60 миллиардов рублей. Самое главное: в результате реализации инвестпрограмм „Газпрома“, социальной догазификации у нас значительно повысится уровень газификации. Больше людей почувствуют удобство и выгоду использования природного газа», — отметил Виктор Томенко.