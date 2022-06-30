45 дворов в Барнауле ремонтируют по нацпроекту «Жилье и городская среда»

В Барнауле по национальному проекту «Жилье и городская среда» приводят в порядок 45 дворов.

Как уточнили в пресс-центре администрации города, работы по благоустройству продолжаются по следующим адресам: Красноармейский, 61,67,69, С. Западная, 48, Малахова, 27,29, Глушкова, 34,54, Шукшина, 34, Попова, 79, Георгиева, 57,51,33.

Сейчас рабочие проводят демонтажные работы в этих дворах и завозят материалы. Также устанавливают поребрики и бордюр, начали готовить территорию к асфальтированию проездов и тротуаров.

А где в Барнауле уже привели в порядок дворы?

К этому дню в городе успели заасфальтировать дворовые территории и даже установить детские площадки по 20 адресам. В их симле: 80 Гв. Дивизии, 12, 20, 24, С. Западная, 60, Горно-Алтайская, 16, В. Кащеевой, 16, Гущина, 185, Георгия Исакова, 181, Юрина, 118, 114, Павловский тракт, 237, Малахова, 122, 128, Павловский тракт, 86, 124, Балтийская, 61, 50 лет СССР, 33, 35, С. Батора, 11.



Кроме того, подрядная организация, которая выполняет работы по благоустройству, заасфальтировала проезды и тротуары по адресам: Бульвар 9 Января, 90, Цеховая, 60, 62, Воровского, 113, Шукшина, 24 Балтийская, 63,71, 69, Молодежная, 68, Георгия Исакова, 270, Лазурная.22, Красноармейский, 104.

Какие работы выполняют во дворах по нацпроекту?

В администрации города напомнили, что в основной перечень работ включены: — ремонт дворовых проездов,

— освещение,

— установка скамеек и урн,

— оборудование парковок и обустройство тротуаров.

Помимо этого рабочие устанавливают пандусы в домах и в целом оборудуют дворовые территории таким образом, чтобы обеспечить их доступности маломобильным групп населения.

Также в мэрии отметили, что помимо обязательного перечня работ, при финансовом участии собственников подрядная организация обустроит 35 парковочных карманов и контейнерные площадки.

На радость детям в 52 дворах появится новое игровое и спортивное оборудование.



«Задача проекта — появление комфортных и безопасных дворов и общественных пространств, создание возможностей для досуга, прогулок с детьми, занятий спортом — в шаговой доступности и в достойных условиях», — подчеркнули в комитете по жилищно-коммунальному хозяйству города.



Сколько домов приведут в порядок этим летом?

Всего в этом году в Барнауле будет отремонтировано 65 дворов общей стоимостью 241,6 млн рублей.