Airbnb приостановил бронирование жилья в России и Белоруссии

Сервис аренды жилья Airbnb приостанавливает свою деятельность на территории Российской Федерации и Республики Беларусь — с таким заявлением накануне выступил генеральный директор Airbnb Брайан Чески. Недавно он говорил, что из-за санкций в отношении России платформа не сможет проводить операции на её территории и пользователи из РФ не смогут оплачивать услуги сервиса.

Кроме того, Брайан Чески объявил, что компания Airbnb собирается помочь беженцам с Украины, найдя для них дома в соседних странах. Компания планирует разместить до 100 тысяч украинских беженцев в Польше, Германии и других странах.

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Недвижимость Российские приложения для поиска недвижимости оказались беззащитны перед утечками данных

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование «Ростелеком-Солар» сообщал, что самых в популярных мобильных приложениях для покупки или аренды недвижимости в России нашли множество опасностей утечки персональных данных. Сервис Airbnb назывался в числе наиболее защищённых приложений для iOS.

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Недвижимость Сдать за 60 секунд. Рынок аренды в Барнауле "трясет" от небывалого спроса и роста цен

Прошлой осенью стоимость аренды квартир в Барнауле выросла почти в два раза в сравнении с прошлыми периодами. Эксперты рассказывали, что причинами этого стал не просто традиционный студенческий сезон, но и высокие продажные цены на недвижимость и дорогая ипотека. Из-за колоссального роста цен на квартиры барнаульцы всё чаще рассматривают аренду как альтернативу «кредитному» жилью.