Алтайские либерал-демократы предложили упростить получение гражданства для детей за границей

Депутаты, входящие во фракцию ЛДПР в Алтайском Заксобрании, вышли с инициативой внести изменения в статью 14 ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». В случае поддержки большинством голосов законопроект будет направлен на рассмотрение в Госдуму, сообщает пресс-служба партии.

На данный момент закон требует обязательное согласие родителя-иностранца для оформления российского гражданства ребёнку, проживающему за рубежом и являющемуся иностранным гражданином или лицом без гражданства. В случае конфликтов в семьях ни ребёнок, ни его родитель с российским гражданством не могут в полной мере воспользоваться механизмом защиты их интересов со стороны РФ. Сам факт проживания ребёнка на территории другого государства обеспечивает значительное преимущество родителю-иностранцу.

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«Наша фракция вносит на рассмотрение в краевой парламент законопроект, который изменил бы данную ситуацию. Предлагаемая поправка допускает возможность принятия в российское гражданство детей без согласия родителя-иностранца в случае если родители разведены, а также если родитель — иностранный гражданин лишён родительских прав либо признан недееспособным или если ребёнок является лицом без гражданства», — прокомментировал инициативу руководитель фракции ЛДПР в АКЗС Владимир Семёнов.

Как отметил координатор Алтайского реготделения ЛДПР, депутат краевого Заксобрания Сергей Булаев, фракция встаёт на защиту интересов российских граждан, проживающих за рубежом: «В той политической ситуации, которая существует сегодня, это особенно важное решение. Принятие поправки способствовало бы созданию дополнительного механизма защиты интересов российских граждан, проживающих за рубежом, а также подкрепило бы усилия РФ по налаживанию связей с зарубежными соотечественниками».