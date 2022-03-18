Алтайский край присоединился к флешмобу #Россия_Мы

Танцоры передали эстафету Забайкальскому краю и Республике Алтай

18 марта 2022, 11:49

Танцоры из Алтайского края приняли участие во всероссийском флешмобе #Россия_Мы. Видеоролик опубликовал канал «Катунь 24».

Коллектив исполнил танец под песню «Россиянин, россиянин» на лестнице у барнаульского драмтеатра, а также выстроились в фигуры букв Z и V.

В конце танцоры передали эстафету Забайкальскому краю и Республике Алтай.

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