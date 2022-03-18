Алтайский край присоединился к флешмобу #Россия_Мы

Танцоры из Алтайского края приняли участие во всероссийском флешмобе #Россия_Мы. Видеоролик опубликовал канал «Катунь 24».

Коллектив исполнил танец под песню «Россиянин, россиянин» на лестнице у барнаульского драмтеатра, а также выстроились в фигуры букв Z и V.

В конце танцоры передали эстафету Забайкальскому краю и Республике Алтай.