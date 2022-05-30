Алтайский край занял 78-е место в рейтинге регионов по благосостоянию семей

Алтайский край занял 78-е место из 85 в рейтинге российских регионов по благосостоянию семей, сообщает РИА Новости.

Согласно исследованию, потенциально возможный остаток денежных средств среднестатистической семьи с двумя детьми после минимальных расходов в 2021 году в регионе составлял 12 923 руб. При этом для семьи с одним ребёнком этот показатель был почти в два раза больше — 23 677 руб.

При этом соседняя Республика Алтай заняла 57-е место в рейтинге — здесь остаток в семье с двумя детьми составил 21 434 руб. и 31 531 руб. — с одним ребёнком. Новосибирская область расположилась на 36-й строке (28 611 руб. и 41 063 руб. соответственно), а Кемеровская — на 16-й (41 913 руб. и 54 001 руб.).

В тройку лидеров выбились Ямало-Ненецкий АО (102 478 руб. и 115 542 руб.), Москва (80 998 руб. и 91 387 руб.) и Санкт-Петербург (77 094 руб. и 87 225 руб.).

Ранее сообщалось, что Алтайский край стал лидером среди российских регионов по числу выявленных психических расстройств.