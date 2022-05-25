Аномальная жара на несколько дней установится в Алтайском крае

Аномальная жара придёт в Алтайский край с 25 по 29 мая. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

По информации спасателей, местами температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов.

«В связи с установившейся жаркой и сухой погодой возможно увеличение количества пожаров. Возгорания в природной среде крайне опасны, любая небрежность с огнём в считанные секунды может стать большим пожаром с тяжёлыми последствиями», — напомнили спасатели.

Жителям и гостям региона порекомендовали носить светлую одежду, поменьше находиться на открытом воздухе, а также пить больше воды.

При обнаружении пожаров звоните «112» или «101».