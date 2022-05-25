Аномальная жара на несколько дней установится в Алтайском крае
В некоторых районах температура воздуха поднимется выше +30 градусов
25 мая 2022, 15:53, Илья Звягинцев
Аномальная жара придёт в Алтайский край с 25 по 29 мая. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.
По информации спасателей, местами температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов.
«В связи с установившейся жаркой и сухой погодой возможно увеличение количества пожаров. Возгорания в природной среде крайне опасны, любая небрежность с огнём в считанные секунды может стать большим пожаром с тяжёлыми последствиями», — напомнили спасатели.
Жителям и гостям региона порекомендовали носить светлую одежду, поменьше находиться на открытом воздухе, а также пить больше воды.
При обнаружении пожаров звоните «112» или «101».
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