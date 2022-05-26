Автопробег к 100-летию Чуйского тракта начался в Новосибирске

В Новосибирске начался автопробег, посвящённый 100-летию Чуйского тракта. Об этом сообщает ТАСС.

Пробег пройдёт по территории трёх регионов: Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай. Участие в нём примут представители из всех этих регионов.

Автопробег продлится до 29 мая. В первый день участники доедут до музея Чуйского тракта, где встретятся с ветеранами дорожного хозяйства и рабочими подрядных организаций. Вечером на главной площади Горно-Алтайска состоится праздничный концерт.

На следующий день участники пробега проедут по знаковым местам и установят российские флаги на двух горных вершинах.

Последней точкой в путешествии станет Ташанта, а 29 мая из Кош-Агача участники пробега отправятся назад.

Ранее сообщалось, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в церемонии открытия обновлённого участка Чуйского тракта.