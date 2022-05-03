Где нашлась украинская бабушка с советским флагом, которую соцсети «эвакуировали» в Барнаул

Пенсионерку, которая вышла с советским флагом навстречу солдатам ВСУ, нашли в Харьковской области. В телеграм-каналах распространяется видео со старушкой.

Женщина проживает в Двуречанском районе Харьковской области в 12 километрах от России. Её зову Анна. Вместе с мужем она отказалась переезжать на подконтрольную украинским военным территорию.

Авторы видеозаписи отмечают, что пожилым людям никто не объяснил, как эвакуироваться самостоятельно. Они остались в деревне, которую покинуло множество людей, поскольку сами они уже с трудом передвигаются.

Рядом с домом пенсионеров стоят противотанковые ежи. По всей вероятности, украинцы приготовились принять бой именно в этом месте деревни, пишут в телеграм-каналах.

В начале апреля в Сети завирусился ролик с пожилой женщиной, которая вышла к украинским военным с красным флагом, приняв их за российских солдат. Военный вручил ей продукты, но забрал знамя и растоптал его. Пенсионерка вернула пакет с едой и потребовала отдать флаг, за который, как она сказала, воевали её родители.

После этого в российских городах стали появляться баннеры и стрит-арты в честь этой бабушки. Один из них — в Екатеринбурге. Уличные художники нарисовали женщину с флагом, а её тень сделали похожей на монумент «Родина-мать зовёт!».

В СМИ распространялись слухи о том, что пожилую женщину эвакуировали в Алтайский край, однако эта информация не нашла подтверждения.