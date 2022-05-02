Власти опровергли сведения о том, что бабушка с советским флагом переехала в Алтайский край

Прославившаяся в Рунете украинская бабушка с флагом СССР, давшая отпор ВСУ, не переезжала в Алтайский край. Об этом РИА Новости сообщили в региональном Минсоцзащиты.

«У нас в крае нет этой бабушки, которая вышла со знаменем», — сказал представитель ведомства, добавив, что доля правды в этом всё же есть, но касается она другой пожилой пары, которая прилетела к дочери с Украины.

Видео: РЕН ТВ

В начале апреля в Сети завирусился ролик с пожилой женщиной, которая вышла к украинским военным с красным флагом, приняв их за российских солдат. Военный вручил ей продукты, но забрал знамя и растоптал его. Пенсионерка вернула пакет с едой и потребовала отдать флаг, за который, как она сказала, воевали её родители.

После этого в российских городах стали появляться баннеры и стрит-арты в честь этой бабушки.

Тогда же в интернете возникли слухи, что якобы дочь увидела своих родителей на этом видео и забрала их в Барнаул. Однако никаких подтверждений этим сведениям не было.

Ранее сообщалось, что прибывших в Алтайских край беженцев с Украины и из Донбасса будут расселять в санатории и гостиницы.