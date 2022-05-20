Барнаул встал в огромных пробках вечером 20 мая

Пробки в Барнауле вечером в пятницу, 20 мая, достигли 8 баллов, свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».

Машины встали в центре города: на проспектах Строителей, Красноармейском, Ленина, Калинина и Комсомольском, а также на улицах Челюскинцев, Молодёжной, Советской, Профинтерна, Цеховой и Пионеров.

Также серьезные затруднения наблюдаются на шоссе Ленточный бор, Павловском и Змеиногорском трактах и участках улиц Гоголя, Аванесова, Загородной и Мамонтова.

Фото: «Яндекс.Карты»

Ранее сообщалось, что в Барнауле отделили трамвайные пути от дороги на улицах Челюскинцев и Советской Армии.