Барнаул встал в огромных пробках вечером 20 мая
Наиболее сложная дорожная ситуация — в центральной части города
20 мая 2022, 17:01, Никита Черников
Пробки в Барнауле вечером в пятницу, 20 мая, достигли 8 баллов, свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».
Машины встали в центре города: на проспектах Строителей, Красноармейском, Ленина, Калинина и Комсомольском, а также на улицах Челюскинцев, Молодёжной, Советской, Профинтерна, Цеховой и Пионеров.
Также серьезные затруднения наблюдаются на шоссе Ленточный бор, Павловском и Змеиногорском трактах и участках улиц Гоголя, Аванесова, Загородной и Мамонтова.
Фото: «Яндекс.Карты»
Ранее сообщалось, что в Барнауле отделили трамвайные пути от дороги на улицах Челюскинцев и Советской Армии.
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