Две трети барнаульцев выступают за отказ от бакалавриата и магистратуры

Против современной системы высшего образования, с разделением на бакалавриат и магистратуру, выступают две трети барнаульцев (65%). Опрос проводил сервис SuperJob.

Как сообщает пресс-служба компании, среди родителей абитуриентов идею отказаться от Болонской системы образования поддерживает подавляющее число респондентов — 92%. Студенты вузов Барнаула высказались не так однозначно — каждый третий студент (30%) выступил против отказа от двухуровневой системы, в то время как 45% опрошенных согласились с идеей об отказе от неё.

В целом за возвращение системы специалитета со сроком обучения в течение пяти лет чаще всего высказывались лица старше 45 лет и горожане, которые обладают высшим образованием (71 и 74% соответственно). Лишь каждый десятый опрошенный выступал против изменения нынешней системы образования.

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Общество Депутат Милонов предложил вернуться к традиционной пятилетней системе образования в России

Сервис проводил соответствующий опрос с 6 по 8 апреля 2022 года. Количество людей, которые приняли в нём участие, компания не сообщала.

Напомним, ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предлагал отказаться от Болонской двухступенчатой системы высшего образования и вернуть специалитет с обучением в течение пяти лет.

Болонское единое учебное пространство формируется с 1998 года. Сегодня в Болонском процессе участвует около 50 стран. Россия присоединилась к международному учебному движению в 2003 году. С тех пор началась реформа высшего образования в России. Помимо разделения высшего образования на бакалавриат и магистратуру, вузы получили определённую степень свободы в рамках наполнения вариативной программы обучения студентов.