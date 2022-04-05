Барнаульцы смогут бесплатно проверить точность домашних тонометров с 6 по 8 апреля

Жители Барнаула с 6 по 8 апреля смогут бесплатно проверить домашние тонометры артериального давления, сообщает пресс-служба мэрии.

Горожан примут в Центре стандартизации, метрологии и испытаний в Алтайском крае и Республике Алтай, расположенном по адресу: ул. Петра Сухова, 4а.

Уточняется, что метрологи дадут не только заключение о показаниях прибора, но и советы по устранению неисправности.

За время проведения подобных акций с 2018 года более 16 тысяч россиян смогли проверить свои тонометры. 10% из них оказались непригодными для эксплуатации.