Барнаульцы смогут бесплатно проверить точность домашних тонометров с 6 по 8 апреля
Метрологи дадут не только заключение о показаниях прибора, но и советы по устранению неисправности
5 апреля 2022, 17:34, Никита Черников
Жители Барнаула с 6 по 8 апреля смогут бесплатно проверить домашние тонометры артериального давления, сообщает пресс-служба мэрии.
Горожан примут в Центре стандартизации, метрологии и испытаний в Алтайском крае и Республике Алтай, расположенном по адресу: ул. Петра Сухова, 4а.
Уточняется, что метрологи дадут не только заключение о показаниях прибора, но и советы по устранению неисправности.
За время проведения подобных акций с 2018 года более 16 тысяч россиян смогли проверить свои тонометры. 10% из них оказались непригодными для эксплуатации.
Комментарии
Новости партнеров