Барнаульские власти показали макет парка «Юбилейный»

В администрации Барнаула установили макет будущего парка «Юбилейный», сообщает мэрия. Его разработал институт архитектуры и дизайна АлтГТУ.

Макет представляет собой полную концепцию благоустройства парка, которое потребует около пяти лет. Работы начнутся в 2022 году.

Ранее сообщалось, что администрация Барнаула будет блокировать любые попытки Министерства спорта Алтайского края построить физкультурно-оздоровительный комплекс или стадион для команды «Коммунальщик» на территории парка имени Ленина. Часть территории зелёной зоны принадлежит ведомству, и разговоры о возведении объекта ведутся уже несколько лет. Однако жители соседних от парка домов составили петицию против строительства, которую подписали почти четыре тысячи человек.