Барнаульский архитектор показал процесс реставрации «Аптеки Крюгер»

Барнаульский архитектор Александр Деринг рассказал о том, как проходит реставрация «Аптеки Крюгер» в Барнауле. Пост он опубликовал на своей странице в Instagram.

«Реставрация и возрождение памятника культурного наследия „Аптека Крюгер“ в Барнауле медленно, но продолжается», — написал архитектор.

Деревянное здание было построено в начале XX века, а сейчас оно является памятником архитектуры. Изначально предполагалось, что ее владелец — мужчина, однако оказалось, что оно принадлежит женщине.

С 1929 года здесь находился городской радиоузел, именно отсюда велось вещание из Москвы. С октября 1953 года — отдел радиоинформации управления культуры Алтайского крайисполкома.

Сейчас мастера из Павловска создали первую партию наличников на окна. Идет покраска и наружной отделки.