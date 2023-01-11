Барнаульский супермаркет «Лэнд» подал в суд на бывшего владельца

Истец требует признать недействительными некий договор уступки прав требования и дополнительное соглашение к нему

11 января 2023, 08:17, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Представители барнаульского супермаркета премиум-класса «Лэнд» подали в суд на бывшего владельца магазина Павла Тулина. Об этом сообщает «Толк».

Издание пишет, что истец требует признать недействительными некий договор уступки прав требования и дополнительное соглашение к нему.

Сам предприниматель заявил, что не знает, в чём заключается суть претензий, а также добавил, что этим вопросом занимается его юрист.

Помимо Тулина в иске указаны ещё два ответчика. Это предприниматель Олег Антоненко из Удмуртии, а также Виталий Гриднев из Хабаровского края.

Отмечается, что владеет организацией «Лэнд24» сестра Тулина — Светлана Юркова, а в 2021 году супермаркет за 59,1 млн рублей приобрела торговая сеть «Мария-Ра».

Ранее с иском в отношении сына Павла Тулина обратилась в суд администрация Барнаула. Причиной стали неисполненные ООО «Парк культуры и отдыха «Октябрьский» обязательства, которые перешли к Тулину.