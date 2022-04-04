При помощи дорожных камер в России за год наложили более 100 млрд рублей штрафов

В 2021 году при помощи дорожных камер ГИБДД наложила штрафы на сумму более 100 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсант».

Всего вынесено более 160 млн постановлений, треть из них в Москве и Московской области. Из 41 млрд рублей, которые пришлись на два региона, оплачены только половина.

Координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов пояснил, с чем связан серьёзный прирост по числу наложенных штрафов. Причина заключается не в том, что водители стали больше нарушать, а в том, что алгоритмы развиваются и позволяют фиксировать наибольшее число нарушений.

Ранее стало известно, что по камерам в России водителей смогут штрафовать за опасное вождение.